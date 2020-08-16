Bakan Pilli: Toplam 1414 test yapıldı, 3 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1414 olduğunu, 3 pozitif vakaya rastlandığını, 2 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakaların hava yolu ile ülkemize geldiğini, Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
Bakan Pilli, vakaların artışta olması ve son durumun değerlendirmesi için yarın Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin Sağlık Bakanlığı’nda toplanarak kararlar üreteceğini açıkladı.
16 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1414
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 3
Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok
Yapılan Toplam Test Sayısı- 95.825
Toplam Vaka Sayısı- 209
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 142
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 63
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok