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Bakan Pilli: “Toplam 1309 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

19 Ağustos 2020 Çarşamba 19:30
Bakan Pilli: “Toplam 1309 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi“
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4  pozitif vakaya  rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli açıklamasında, pozitif vakalardan 3 kişinin  hava yolu,  1 kişinin deniz yolu  ile KKTC’ye  geldiğini; Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

19 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1309 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6

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Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 101.241   

Toplam Vaka Sayısı: 234 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 160

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı:  70

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok.

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Son Güncelleme: 19.08.2020 19:37
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