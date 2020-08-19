Bakan Pilli: “Toplam 1309 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1309 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, 6 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli açıklamasında, pozitif vakalardan 3 kişinin hava yolu, 1 kişinin deniz yolu ile KKTC’ye geldiğini; Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.
19 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:
“Bugün Yapılan Test Sayısı: 1309
Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6
Yapılan Toplam Test Sayısı: 101.241
Toplam Vaka Sayısı: 234
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 160
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 70
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: yok.