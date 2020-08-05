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Bakan Pilli: "Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "

05 Ağustos 2020 Çarşamba 18:42
Bakan Pilli: "Toplam 1220 test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi "
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1220 olduğunu, 4 pozitif vakaya rastlandığını, tedavisi tamamlanan 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif 4 vakanın hava yolu ile ülkemize geldiğini , Sağlık Bakanlığı ekipleri tarafından temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

5 Ağustos 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1220

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5

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Bugün Kaybedilen Vaka: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 76,975

Toplam Vaka Sayısı: 162

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 126

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 32

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta: yok

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Anahtar Kelimeler:
Sağlık BakanıALİ PİLLİKoronavirüs
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