Bakan Pilli: “Sağlığa katkı topluma katkı demektir“

Sağlık Bakanı Ali Pilli, sağlığa katkı yapmanın önemine işaret ederek, “sağlığa katkı, topluma katkı demektir" dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün gerçekleştirdiği ziyaretleri sırasında, geçtiğimiz aylarda çıkan yangından etkilenen Sağlık Raporları Bölümünü yenileyen iş insanı Halil Falyalı’nın eşi Özge Taşker Falyalı ile biraya geldi.

Sağlığa katkının topluma katkı anlamına geldiğine vurgu yapan Bakan Pilli, hastane yangını sonrası ve pandemi sürecinde birçok duyarlı iş insanı, kurum ve kuruluşun sağlığa desteklerini esirgemediklerini belirtti ve bu süreçte destek olan Falyalı ailesine teşekkür etti.

Özge Taşker Falyalı, hastanede çıkan yangının hemen ardından nasıl katkı koyabileceklerini düşünmeye başladıklarını, Lefkoşa Hastanesinin tüm halkın hizmet aldığı önemli bir yer olduğunu, sağlığın ileriyle gitmesi için kurum ve kuruluşların el ele vermesi gerektiğini kaydetti.

Görüşmenin ardından Bakan Pilli, Özge Taşker Falyalı’ya katkılarından dolayı teşekkür belgesi verdi.