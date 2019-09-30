Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek dernekle işbirliği konusunu görüştü ve beklentileri dinledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, yıllardır özveri ile hizmet veren bu derneğin öneri ve beklentilerinin önem arz ettiğini, dolayısıyla bu ziyareti bizzat gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunmak istediğini kaydetti.



Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Sağlık Bakanlığı görevine gelen Bakan Pilli’ye görevinde başarılar dileyerek, bakanlık ile derneğin işbirliğinin önemli olduğunu, bu vesile ile beklentilerini aktardıklarını söyledi.