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Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek dernekle işbirliği konusunu görüştü ve beklentileri dinledi. 

Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek dernekle işbirliği konusunu görüştü ve beklentileri dinledi. 

30 Eylül 2019 Pazartesi 13:53
Bakan Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret ederek dernekle işbirliği konusunu görüştü ve beklentileri dinledi. 
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, yıllardır özveri ile hizmet veren bu derneğin öneri ve beklentilerinin önem arz ettiğini, dolayısıyla bu ziyareti bizzat gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunmak istediğini kaydetti.

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Ziyaretten büyük memnuniyet duyduklarını kaydeden Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Sağlık Bakanlığı görevine gelen Bakan Pilli’ye görevinde başarılar dileyerek, bakanlık ile derneğin işbirliğinin önemli olduğunu, bu vesile ile beklentilerini aktardıklarını söyledi. 

 

Son Güncelleme: 30.09.2019 17:10
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİOrtopedik Özürlüler Derneği
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