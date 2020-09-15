banner365
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1116
ALTIN
472.806
DOLAR
7.4677
STERLİN
9.6770
EURO
8.8669
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Bunun adı sağlığı sabote etmektir!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Soruşturma açmaya bile korkuyorlar!
Yok mu başka işiniz sizin?
Yok mu başka işiniz sizin?
Suç işleyen yargılanacak
Suç işleyen yargılanacak
banner364

Bakan Pilli'den inceleme

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. “Halkımız gönül rahatlığı ile Burhan Nalbantoğlu’ndan hizmet alabilir” dedi.   

15 Eylül 2020 Salı 16:20
Bakan Pilli'den inceleme
banner337
banner351

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, diğer hastalarla ilgili ise hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını belirterek, “Halkımız gönül rahatlığı ile Burhan Nalbantoğlu’ndan hizmet alabilir” dedi.
  
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. 

Son günlerde hastane ile ilgili yapılan olumsuz yorumlara değinen Pilli, Covid-19 vakalarının Pandemi Merkezi ve tamamen izole edilmiş bazı bölümlerde tedavilerinin sürdüğünü, Covid dışı olan vakalarla ilgili hastanede herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını vurguladı.

Dr.Burhan Nalbantoğlu’nun sadece Covid-19 vakalarının bakıldığı bir hastane gibi gösterilmeye çalışıldığını belirten Pilli, bu söylemlerin tamamen maksatlı olduğunu, hastanenin tam donanımlı bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğini dile getirdi.

Pilli, Covid-19 vakalarının tomografilerinin dahil Pandemi Merkezi’nde bulunan ayrı bir tomografi cihazıyla çekildiğini ve Covid 19 dışı vakalar için gerekli tüm koşulların sağlandığını belirterek, halkın Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden sağlık hizmeti almasında herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ve herkesin gönlünün rahat olması gerektiğini dile getirdi. 

banner341
Bugün ayrıca esnafı ziyaret ederek, dışarıda alınan kurallara uyulup uyulmaması konusunda incelmelerde bulunduğunu belirten Pilli, halkın ve iş yerlerinin kurallara uyduğunu gözlemlediğini kaydetti.

“CUMHURBAŞKANI’NDAN BULAŞICI HASTALIKLAR DEĞİŞİKLİK YASASI KONUSUNDA İVEDİ DÖNÜŞ BEKLİYORUZ”

Sağlık Bakanı Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Değişiklik Yasası’nın Meclis’te görüşüldüğünü, Perşembe günü 3’üncü okunmasının ardından, onaylanacağını belirtti. Pilli, Cumhurbaşkanının onayından geçerek, Resmi Gazete’de yayınlanacak yasa konusunda Cumhurbaşkanının hassasiyet göstereceğinden emin olduklarını söyledi. Pilli, Pazartesi günü Cumhurbaşkanından ivedi bir dönüş beklediklerini söyledi. 

Gelecek haftadan itibaren yasa çerçevesinde denetimlerin sıkılaşacağını belirten Bakan Pilli, şunları kaydetti; 

“Denetimleri sıkılaştırmakta kararlıyız ancak amacımız insanlara ceza kesmek değil, halkın sağlığını korumaktır. Sağlık Bakanlığı olarak halkımızın sağlığını korumak için var gücümüzle çalışmaya devam etmekteyiz. Kurallara uymayanlarla ilgili cezaların uygulanmasında kararlıyız. Tüm dünyada vakalar artış göstermektedir. Gerekmedikçe yurt dışına ve Güney Kıbrıs’a gidilmemesi, 65 yaş üstünde olanlar ve kronik vakaların kalabalık ortamlarda bulunmaması, maske kullanımı, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını uyulması önem arz etmektedir. Önümüzdeki günlerde rastgele testler artarak devam edecektir. Pozitif vakalarla ilgili temaslı takip ekibimiz aralıksız çalışmaya devam etmektedir. Tüm sağlık çalışanları da özveri ile salgın sürecinde çaba sarf etmeye devam etmektedir.
Kurallara uymaya devam ettiğimiz sürece bu salgını hep birlikte atlatacağımızdan, duyarlı halkımızın bizlere destek vereceğinden kuşku duymamaktayım.”

banner360
Anahtar Kelimeler:
ALİ PİLLİLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ktös, Yarın Da Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine Devam Edecek
Ktös, Yarın Da Özel Eğitim Okullarında Uyarı Grevine Devam Edecek
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Resmi Propaganda Döneminin Başlaması Sonrası Yayınladığı Videolu Mesajla Seçmenlere Seslendi, Vizyonunu Anlattı
Bağımsız Cumhurbaşkanı Adayı Denktaş, Resmi Propaganda Döneminin Başlaması Sonrası Yayınladığı Videolu Mesajla Seçmenlere Seslendi, Vizyonunu Anlattı
Senin: “kimin Cumhurbaşkanı Seçileceği Kıbrıs Türk Halkının Geleceği İçin Önemlidir”
Senin: “kimin Cumhurbaşkanı Seçileceği Kıbrıs Türk Halkının Geleceği İçin Önemlidir”
Değirmenlik Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Değirmenlik Bölgesinde Elektrik Kesintisi
Cumhurbaşkanı Adayı Ve Ctp Genel Başkanı Erhürman:  “cumhurbaşkanı’nın Gözü Hükümetin Üstünde Olmalı”
Cumhurbaşkanı Adayı Ve Ctp Genel Başkanı Erhürman:  “cumhurbaşkanı’nın Gözü Hükümetin Üstünde Olmalı”
Mağusa Hurmalı Çember’de Korkutan Kaza!
Mağusa Hurmalı Çember’de Korkutan Kaza!
Sucuoğlu: "Ulaşım sektörünün sıkıntılarını gündeme alacağız"
Sucuoğlu: "Ulaşım sektörünün sıkıntılarını gündeme alacağız"
Özersay: “Kıbrıs Türk Halkı Bu Bölgede Bir Piyon Değil, Oyun Kurucu Bir Aktör Olacak”
Özersay: “Kıbrıs Türk Halkı Bu Bölgede Bir Piyon Değil, Oyun Kurucu Bir Aktör Olacak”
İskele Belediyesi önlem afişleri astı
İskele Belediyesi önlem afişleri astı
Kız çocuğuna cinsel tecavüz, tutukluluk kararı
Kız çocuğuna cinsel tecavüz, tutukluluk kararı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim