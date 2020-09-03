Bakan Pilli:" Aşılar konusunda sıkıntımız yok"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşılar konusunda herhangi bir sıkıntı bulunmadığını belirtti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Pilli, Kanal T’de yayınlanan Politik Duruş programına katılarak açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanlığı’na bağlı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin toplantı yaptığına değinen Bakan Pilli, önemli kararlar alınacağını kaydetti.

YASA GÜNCELLENİYOR, CEZALAR GELİYOR

Bulaşıcı Hastalıklar Yasası’nda yapılacak düzenlemelerle, Covid-19 ile ilgili kurallara uymayan işletme ve maske takımı gibi kuralları ihlal edenlere cezalar geleceğini söyleyen Pilli, yasanın güncellenmesi amacıyla tasarı üzerinde yapılacak çalışmaların tamamlanmasıyla cezaların uygulanacağını kaydetti.Covid-19 ile ilgili kurallara uymayan işletmeler ve maske takımı gibi kuralları ihlal edenlere cezalar geleceğini yineleyen Pilli, “Yurt dışından gelen kişiler PCR test sonuçları çıkmadan kaldıkları yerde izole olacaklarına dair taahhütname imzalıyor ancak kuralları ihlal edenler var. Tüm bunlara sabit cezalar uygulanacak” dedi.

“ÖNÜMÜZ KIŞ, AŞILAR KONUSUNDA HERHANGİ BİR SIKINTIMIZ YOK“

Önümüzde kış aylarının olduğunu belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak gerekli önemleri aldıklarını açıkladı. Pilli, “Her sene grip aşıları dünyada yenileniyor. Aşılar henüz Türkiye’ye de gelmemiştir. Türkiye’ye geldikten 3 gün sonra aşılar KKTC’ye gelmektedir” diye konuştu.Pilli açıklamalarını şöyle sürdürdü:“Genellikle Eylül içerisinde bu aşılar geliyor. Şu anda grip aşıları yapıldığını bilmekteyiz. Ancak bu aşılar yeni değildir ve yenilerini beklemeden bu aşıların olmasını tasvip etmiyorum.Zatürre aşılarınca gelince her sene Türkiye Cumhuriyeti 25 bin adet bizlere hibe ediyor. 10 bin adet kullanmış durumdayız geriye kalanı da kronik vakalara yapılacak. Zatürre aşılarında herhangi bir sıkıntımız yok. Ulusal aşılarımız düzenli bir şekilde yapılmaktadır.”

“COVİD-19 İLE MÜCADELE KONUSUNDA HERHANGİ BİR İLAÇ VE MALZEME EKSİKLİĞİ YOK”

Bakan Pilli, Covid-19 ile mücadele konusunda da herhangi bir ilaç ve malzeme eksikliği bulunmadığını belirtti. Halkın da duyarlı olduğuna dikkat çeken Bakan Pilli, tıbbi malzeme bağışlarının yapıldığını, Türkiye’den de gerekli tüm desteğin geldiğini, solunum cihazlarında da bir eksiklik olmadığın, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ayaktan Tanı bölümünde 50 yatağın yoğun bakıma dönecek şekilde alt yapının hazırlandığını kaydetti.

“KRONİK VAKALAR VE 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIMIZ KALABALIKTAN UZAK DURMALI VE MASKE KULLANMALI”

Kış aylarında yoğun bakıma ihtiyaç duyulacağının altını çizen Pilli, Covid-19 ile birlikte kronik vakaların olması ve virütik hastalıkların artmasıyla kış aylarında kayıplar olabileceğini, dolayısıyla özellikle kronik vakalar ve 65 yaş üstü vatandaşların kalabalıklardan uzak durması ve maska kullanması gerektiğini vurguladı.

“PANDEMİ HASTANESİ KISA SÜREDE TAMAMLANACAK “

Pandemi Hastanesi’nin muhtemelen 45-60 gün içerisinde sona ereceğini dile getiren Pilli, “100 yataklı olan hastanede, 12 gözlem odası, 64 tek kişilik oda ve 24 yoğun bakım odası var. 11 bin 500 metre kare kapalı alanı ve 6 tane tam donanımlı ameliyathanesi olan tam donanımlı bir hastane” dedi.

“YURT DIŞINDAN GELEN ÖĞRENCİLER İÇİN YENİ KARARLAR GELEBİLİR“

Bakan Pilli, güncellenen yasa ile birlikte yurt dışından gelen öğrenciler için yeni izole kurallarının gelebileceğini ifade ederek, okullarda ise Eğitim Bakanlığı ile gerekli tüm tedbirlerin alındığını belirtti.Pilli, ailelerin kendilerine güvenmesi gerektiğini, öğretmenlere de rastgele testlerin yapılacağını açıkladı.