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Bakan Pilli, Acil Servis ve Onkoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bayram ziyaretleri kapsamında  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Acil Servis ve Onkoloji Merkezi’ni ziyaret ederek, sağlık personeli ile bayramlaştı.

Bakan Pilli, Acil Servis ve Onkoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bayram ziyaretleri kapsamında  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Acil Servis ve Onkoloji Merkezi’ni ziyaret ederek, sağlık personeli ile bayramlaştı.

13 Ağustos 2019 Salı 09:52
Bakan Pilli, Acil Servis ve Onkoloji Merkezi'ni ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bayram ziyaretleri kapsamında  Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet veren Acil Servis ve Onkolji Merkezi’ni ziyaret ederek, sağlık personeli ile bayramlaştı.
Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Onkoloji Servisinde sorumlu hekim ve sağlık personelinden bilgiler alan Bakan Pilli, daha sonra hastaları ziyaret etti. 
Bakan Pilli, 112 Komuta Kontrol Merkezi’ne de giderek görev başında bulunan tüm personelin bayramını kutladı. 

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Merkezden telsizle tüm bölgelerde görev yapan 112 personeline seslenen Bakan Pilli, kutsal görev yapan tüm sağlık personeline teşekkür ederek, sağlık çalışanlarının bayram gibi özel zamanlar dahil kesintisiz hizmet verdiğini, özveri ile çalışan tüm sağlık personelinin bayramını kutladığını söyledi.  

 

Son Güncelleme: 13.08.2019 13:24
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ALİ PİLLİLefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Acil ServisiLefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Merkezi
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