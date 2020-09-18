Bakan Pilli: 21 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2088 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 29 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

18 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Yapılan Test Sayısı: 2088; saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21; Ülke dışından gelen vakalar – 1, Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17; Yerel vakalar -3, İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-29;Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok;

Yapılan Toplam Test Sayısı- 153.218; Toplam Vaka Sayısı- 672;İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 392;Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 276

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 77;Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 196;Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4;Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- 3”

