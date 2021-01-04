Bakan Pilli: 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1893 olduğunu, 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 4 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: Bugün Yapılan Test Sayısı: 1893 Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26 Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1 Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 Yerel Vaka Sayısı: 20 İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17 Bugün Kaybedilen Hasta: yok Yapılan Toplam Test Sayısı: 335. 487 Toplam Vaka Sayısı: 1666 İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1415 Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243 Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46 Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 195 Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8 Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2