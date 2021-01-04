Bakan Pilli: 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:33
Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1893 olduğunu, 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.
Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
4 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:
Bugün Yapılan Test Sayısı: 1893
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5
Yerel Vaka Sayısı: 20
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17
Bugün Kaybedilen Hasta: yok
Yapılan Toplam Test Sayısı: 335. 487
Toplam Vaka Sayısı: 1666
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1415
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 195
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2