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Bakan Pilli: 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı

04 Ocak 2021 Pazartesi 19:33
Bakan Pilli: 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1893 olduğunu, 20’si yerel 26 pozitif vakaya rastlandığını,17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

4 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1893

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 26

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5

Yerel Vaka Sayısı: 20

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 17

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 335. 487

Toplam Vaka Sayısı: 1666

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1415

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 243

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 195

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 8

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2

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