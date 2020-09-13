Bakan Pilli: 20 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1996 olduğunu, 20 pozitif vakaya rastlandığını, 5 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını, bu süre içerisinde gözetim altında tutulduklarını, 3 kişinin yerel vaka olduğunu ve temaslı takibinin yapıldığını söyledi.

13 Eylül 2020 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1996

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 20

Ülke dışından gelen vakalar – yok

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar -17

Yerel vakalar -3

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı-5

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- yok

Yapılan Toplam Test Sayısı- 142.280

Toplam Vaka Sayısı- 593

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 331

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 258

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 100

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 158

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 4

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok