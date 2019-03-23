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Bakan Özyiğit, Geçitkale ilkokulu ile Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ni ziyaret etti

Bakan Özyiğit, Geçitkale ilkokulu ile Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ni ziyaret etti

23 Mart 2019 Cumartesi 10:16
Bakan Özyiğit, Geçitkale ilkokulu ile Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ni ziyaret etti

“TEK AMACIMIZ DONANIMLI, HER ALANDA REKABET EDEBİLEN ÇOCUKLAR YETİŞTİRMEKTİR”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, eğitimde günü birlik politikalar yerine kalıcı bir devlet politikası oluşturmakta kararlı olduklarını, bu bağlamda tüm paydaşlarla birlikte çalışarak eğitimi yeniden yapılandıracaklarını vurguladı. Özyiğit, “Tek amacımız donanımlı, her alanda rekabet edebilen çocuklar yetiştirmektir” dedi. 

Bakan Özyiğit, okul ziyaretleri kapsamında dün Geçitkale İlkokulu ve Geçitkale Cumhuriyet Lisesi’ni ziyaret etti. Okul ziyaretleri öncesinde Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ı ziyaret eden Özyiğit, Öztaş’la birlikte bölge okullarını gezdi. Özyiğit’e ziyaretleri sırasında İlköğretim Dairesi Müdürü İlkşen Varoğlu Atik, Özel Kalem Müdürü Kemal Burgaç ile Bakanlık İnşaat Birimi Amiri Tankut Rıfkı  eşlik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerinde öğretmen ve idarecilerin görüşlerini alma fırsatı yakaladıklarını, eğitim adına yapılan çalışmalar ile projeler hakkında da bilgi verdiklerini ifade eden Özyiğit, ayrıca altyapı anlamında yaşanan bazı sorunları ve eksiklikleri de yerinde görme şansı bulduklarını belirtti. 

Bölge okullarındaki genç ve dinamik öğretmen kadrosunun eğitim adına ciddi bir uğraş verdiğini kaydeden Özyiğit, hem onlara daha iyi olanaklar sunmak, hem de eğitim kalitesini daha da artırtmak adına yoğun bir çalışma içinde olduklarını söyledi.

Önümüzdeki  eğitim yılının en az sorunla aşılması adına ciddi  çalışma yürüttüklerini, ders kitapları konusunda sıkıntı yaşanmaması adına gereken önlemleri aldıklarını belirten Özyiğit, Öğretmen Nakil Tüzüğü ile Disiplin ve Yükselme Tüzüğünü de daha ideal bir yapıya kavuşturacaklarına dikkat çekti.

Bakan Özyiğit Kolejlere Giriş Sınavları’nın kaldırılmayacağını ancak ezberci eğitim sistemi ve yarışmacı sınavların yerine ölçme ve değerlendirme sistemini geliştirerek, öğrencilerin başarısını motive edecek ve ödüllendirecek, ilgi ve becerilerini açığa çıkarmasını sağlayacak bir yöntem ve sistem üzerinde çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Geçitkale Belediyesini ziyaretinde  Belediye Başkanı Hasan  Öztaş’tan yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Özyiğit, yerel yönetimlerle sürekli diyalog halinde olduklarını ve okullarda yaşanan sorunların çözümü yönünde iş birliği yaptıklarını belirtti. 
 

Son Güncelleme: 23.03.2019 13:20
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