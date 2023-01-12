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Bakan Öztürkler: Ülkede kayıt dışı bir yaşam istemiyoruz

BRTK’da 'Manşet+' programına konuk olan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu çarpıcı açıklamalar yaptı.

12 Ocak 2023 Perşembe 11:48
Bakan Öztürkler: Ülkede kayıt dışı bir yaşam istemiyoruz

BRTK’da 'Manşet+' programına konuk olan İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu çarpıcı açıklamalar yaptı.

İrfan Gündüzler

Nüfus sayımı konusuna değinen Bakan Öztürkler Mekânsal Adres Kayıt Sistemi projesinin ikinci aşamasına geçmek için çalışma başlattıklarını projenin tamamlanmasıyla birlikte gün gün ülke nüfusunun görülebileceğini söyledi

Bakan Öztürkler kimlik ve pasaport konusunda dünyada çok iyi bir noktada olduklarını dile getirerek kimlik kartlarındaki güvenlik önlemleri sayesinde kopya veya sahtelemenin mümkün olmadığını vurguladı.

“İçişleri Bakanlığı’nın dijital dönüşüme geçmesiyle ilgili çok ciddi çalışmalarımız var.” diyen İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler şubat sonunda doğum ve ölüm belgelerinin dijital ortamda verileceğini söyledi.

Bakan Öztürkler sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu ülkede suç işleyen, bu ülkenin huzurunu bozan kimseye tahammülümüz yoktur. E-vize ile suç işleme potansiyeli olan insanları bu ülkeye gelmeden engellemek için çalışıyoruz.3 ülkeye vize uyguluyoruz, e-vize ile bu rakamı artırabileceğiz”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler bir çağrı yaparak 3 Şubat 2023'te affın bittiğini kayıt dışı çalışanların bir an önce kayıt yaptırmaları gerektiğini vurguladı.  

Öztürkler şöyle konuştu: "3 Şubat'tan sonra ülkeye girip kayıtsız olanları tepsit edeceğiz, tespit ettiklerimizi de bu ülkeden çıkmaları yönünde karar alacağız. Bu ülkede kayıt dışı bir yaşam istemiyoruz

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