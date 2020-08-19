Bakan Özersay Maraş’ın açılımı konusunda açıklama yaptı

GÜNDEMDE OLAN KONULARDAN BAHSETTİ HEM DE KAPALI MARAŞ KONUSUNDA ÖNEMLİ BİLGİLERİ AÇIKLADI

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve yanındaki heyetiyle birlikte bugün Daü Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın ile bir araya geldi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay toplantı da hem gündemde olan konulardan bahsetti hem de Kapalı Maraş konusunda önemli bilgileri açıkladı.

Bakan Kudret Özersay: “Bir şeçim atmosferi içerisindeolduğumuzu hepimiz biliyoruz. Seçim takvimide Yüksek Seçim Kurulu’nun belirttiği tarih çerçevesinde başlamış durumdadır.. O nedenle Kapalı Maraş’ın açılması politikası dahil olmak üzere birşeyi söylerken hepimiz sorumluluk sahibi davranmak zorundayız ve dikkatli olmak zorundayız. Hükümet olarak biz Başbakan Yardımcılığı Dışişleri Bakanlığı olarak bu projeyi hazırlayıp bu politikayı hükümete sunduğumuzda uygun görüldü,onaylandı ve Bakanlığımız bu konuda çalışma yapmak üzere görevlendirildi.Envarter çalışması ve bunun uluslararası anlamda anlatılması yönünde. Bu çalışma devam ediyor .Eğer bu zamanlama açısından sırf seçim nedeniyle erkene almaya kalkarsanız. Bu politikaya zarar da verebilirsiniz.Ama özünde kıbrıs türk halkına ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne zarar vermiş olursunuz.Dolayısıyla burada herşey olması gerektiği gibi ve olması gerektiği hızda ilerlemelidir. Bu çerçevelerde biz ,bazı açılardan Türkiye Cumhuriyeti’nden teknik destek alarak ama esasen kararın burada verileceği ve zamanlamanın da işin doğası gereği olması gerektiği gibi ilerleyeceği bir süreçte ilerliyoruz.O nedenle şundan bağımsız düşünmeyin sadece sahada yapılacak teknik çalışma veya raporlama değil, sadece orada telin kaldırılması ve Kapalı Maraş’ın açılması olarak değil. Ya da tapu çalışmaları tamamlandı Kapalı Maraş açılıyor şeklinde değil. Bunlar bir bütün olarak ama aynı zamanda uluslararası alanda anlatılması ile birlikte ele alınması gerekir.Bunun zamanlamasıda her hal ve şartta Cumhurbaşkanlığı seçimi ertesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda temsil edebilecek tek bir yapı yok . Birtanesi Cumhurbaşkanı ama bir diğeride Dışişleri Bakanlığı kurumsal bir yapı . Seçimin ertesinde uluslararası alanda tam olarak doğru anlaşılmasını sağlayıp bu politika o şekilde yürürlüğe girecek ve hayata geçirilecektir. Bunun bir ay sonra yada bir ay önce olmasından ziyade doğru yapılması siyaset malzemesi haline getirilmeden tasarlanması ve hayata geçirilmesi son derece önemlidir.Bu hassasiyeti göstererek olması gerektiği gibi yapacağız.Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Herhangi bir tarih vermenin doğru olacağını düşünmüyorum.Kaldıki bunu engellemeye çalışanlarada fırsat vereceğini düşünüyorum.Onun için temkinli olmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı. (MHA)