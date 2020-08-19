Bakan Özersay DAÜ’yü ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı ve Dış İşleri Bakanı Kudret Özersay, beraberindeki heyetle birlikte, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın’ı ziyaret etti; ziyarette “yeni akademik yılda eğitimin nasıl olacağı” ve “Kapalı Maraş’ın açılması” konuları ele alındı.

Pandemi sürecinde eğitimin nasıl ve ne zaman yapılacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Hocanın, konuşmasında şunları kaydetti: “Sayın Bakanımız, hocamız (Bakan Özersay), üniversitemizin bir hocası olduğu için burayı ziyareti hem resmi bir nitelik taşıyor hem de evini ziyaret etmiş gibi oluyor.

Dış İşleri Bakanlığı ile yürütmekte olduğumuz bazı projelerimiz var. O projelerin devamlılığı ve yenilerinin oluşturulması noktasında görüşmelerimiz olacak.”

Rektör olarak atandıktan sonra Özersay’ı ziyaret ettiğini, verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Hocanın, Özersay hakkındaki sözlerine şöyle devam etti: “Sağ olsun, kendisi, üniversitemizin yapacağı çalışmalarda güçlü bir destek belirtmişti. Yine öğrencilerimizin adaya gelmesinde, öğrenim faaliyetlerinin güvenli bir şekilde; uzaktan, karma, her türlü senaryoya hazır bir şekilde yürütülmesinde devletimiz desteklerini belirtmiştir. Özersay’ın da bu konudaki değerli görüşlerini bizimle paylaşacağını umuyorum. Biz de yaptığımız hazırlıkları, vizyonumuzu, üniversitemizin bu zorlu Güz Döneminde atacağı adımları, bakanımıza sunacağız.”

Doğu Akdeniz Üniversitesinin, bir devlet üniversitesi olarak, her zamanki gibi öğrencilerinin, çalışanlarının güvenliğini ön planda tutarak kaliteli eğitim vereceğini; araştırma ve topluma hizmet görevlerini yerine getireceğini belirten Hocanın, “bundan kimsenin şüphesi olmasın” dedi.

Doğu Akdeniz Üniversitesi ile kurumsal bir işbirliği içerisinde çalıştıklarını dile getiren Özersay ise DAÜ ile karşılıklı olarak birbirlerinin uzmanlıklarından yararlandıklarını kaydett ve DAÜ’nün bir devlet üniversitesi olması hasebiyle farklı konularda kendilerine görüş bildirerek, uzmanlık hizmeti vererek yardımcı olduğunu ifade etti.

Özersay, Kapalı Maraş içerisinde DAÜ’nün gerçekleştireceği teknik çalışma kapsamında, Başbakan Yardımcılığı ve DAÜ arasında imzalanan protokolün, aradaki işbirliğinin en somut örneklerinden olduğuna işaret etti ve bu protokol bağlamında gerçekleşen ziyarette, bir sonraki adımı, başka konularda nasıl işbirliği yapaılacağı konusunu ele alacaklarını belirtti.

Ziyarette ele alınacak diğer önemli hususun da dünyayı sarsan salgın nedeniyle alınan ve alınması gereken tedbirler olduğunu söyleyen Özersay, özellikle yurt dışından gelecek olan yabancı öğrencilerin bir kısmına uygulanan vize prosedürü ve diğer uygulamaların ve tedbirlerin bir kez daha gözden geçirilmesi için ülkenin en önemli üniversitelerinden olan DAÜ’nün yeni yönetimiyle birlikte değerlendirme yapmayı, bu iki temel konuyu görüşmeyi düşündüklerini söyledi. (MHA)