Bakan Oğuz’dan bayram mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, halkın bayramını kutlayarak el birliğiyle birbirilerine destek vererek, ülkeyi refah ve huzur dolu bir geleceğe taşıyacakları nice bayramlar diledi.

Oğuz, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bayramların yardımlaşma, paylaşma gibi değerlerin öne çıktığı ve toplumsal birlikteliğin pekiştiği dönemler olduğunu hatırlattı.

Oğuz mesajında “Ülkemizde tarım ve hayvancılık sektörü zorlu bir dönem içinde bulunmaktadır. Bunu aşmak, birlikte hareket etmekle olur. Tüm üreticilerimizin güçlenerek, tarım ve hayvancılık sektörünün gelişerek idamesini sağlamanın yolu tüm paydaşlarımızla yapılacak olan çalışmalardan geçmektedir” ifadelerine yer verdi.

Bakan Oğuz, el birliğiyle birbirlerine destek vererek, ülkeyi refah ve huzur dolu bir geleceğe taşıyacakları nice bayramlar dileğinde bulundu.