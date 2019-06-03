Bakan Oğuz’dan bayram mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, halkın bayramını kutlayarak el birliğiyle birbirilerine destek vererek, ülkeyi refah ve huzur dolu bir geleceğe taşıyacakları nice bayramlar diledi.
Oğuz, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, bayramların yardımlaşma, paylaşma gibi değerlerin öne çıktığı ve toplumsal birlikteliğin pekiştiği dönemler olduğunu hatırlattı.
Bakan Oğuz, el birliğiyle birbirlerine destek vererek, ülkeyi refah ve huzur dolu bir geleceğe taşıyacakları nice bayramlar dileğinde bulundu.