Bakan Oğuz, ZEYSAN başkan ve üyeleriyle görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar ve beraberindekileri kabul etti.
24 Eylül 2020 Perşembe 14:50
Son Güncelleme: 24.09.2020 15:51
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar ve beraberindekileri kabul etti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Zeytin-Zeytinyağı Üreticileri ve Sanayicileri Derneği (ZEYSAN) Başkanı Tayfun Tüccar ve beraberindekileri kabul etti.