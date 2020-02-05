banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
122321
ALTIN
299.915
DOLAR
5.9829
STERLİN
7.7821
EURO
6.5812
Tatar’ın zorlu yolu
Tatar’ın zorlu yolu
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Binlerce sterlinlik gecekondularımız ve sağlığımız
Reşit olmayan asker kaçakları
Reşit olmayan asker kaçakları
Değirmenin suyu nereden?
Değirmenin suyu nereden?

Bakan Oğuz, Van’da meydana gelen çığ felaketi ile ilgili mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Van’da meydana gelen  çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. 

Bakan Oğuz, Van’da meydana gelen çığ felaketi ile ilgili mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Van’da meydana gelen  çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. 

05 Şubat 2020 Çarşamba 18:33
Bakan Oğuz, Van’da meydana gelen çığ felaketi ile ilgili mesaj yayınladı

banner317
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Van’da meydana gelen  çığ felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı. 

Oğuz mesajında, “Can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır. Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere  Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım. Ayıca, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasını da üzüntüyle öğrendim. Uçakta bulunan yolculara,uçuş ekibine  ve hava yolu şirketine geçmiş olsun dileklerimi iletirim.” ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 05.02.2020 21:40
Anahtar Kelimeler:
Tarım Ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuzçığ FelaketiVan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
1. Geleneksel Mesarya Kermesi gerçekleşecek
1. Geleneksel Mesarya Kermesi gerçekleşecek
Mafya hesaplaşması mı?
Mafya hesaplaşması mı?
Bakan Sucuoğlu Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi
Bakan Sucuoğlu Van’da yaşanan çığ felaketinde hayatını kaybedenlere rahmet diledi
Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu korona virüsü salgınını değerlendirdi ve bazı kararlar aldı
Gıda Güvenliği Risk Değerlendirme Kurulu korona virüsü salgınını değerlendirdi ve bazı kararlar aldı
Erhürman: “Sonraki süreç ucu açık değil, sonuç odaklı olmalı”
Erhürman: “Sonraki süreç ucu açık değil, sonuç odaklı olmalı”
LAÜ öğrencileri’nden Kalkanlı Yaşam Evine anlamlı proje
LAÜ öğrencileri’nden Kalkanlı Yaşam Evine anlamlı proje
Kudret Özersay: “Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum”
Kudret Özersay: “Türkiye'nin ve Türk halkının acısını paylaşıyorum”
Başbakan Tatar Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini kabul etti
Başbakan Tatar Tuzla Bölgesine Spor Aktivitesi Alanı Kazandırma Komitesini kabul etti
Bakan Baybars, yeni cezaevi hazırlıkları çerçevesinde personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi
Bakan Baybars, yeni cezaevi hazırlıkları çerçevesinde personele yönelik gerçekleştirilen eğitim çalışmalarını yerinde inceledi
Süt bedelleri ödeniyor
Süt bedelleri ödeniyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim