Bakan Oğuz, Van’da meydana gelen çığ felaketi ile ilgili mesaj yayınladı

’da meydana gelennde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayınladı.

Oğuz mesajında, “Can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır. Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım. Ayıca, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasını da üzüntüyle öğrendim. Uçakta bulunan yolculara,uçuş ekibine ve hava yolu şirketine geçmiş olsun dileklerimi iletirim.” ifadelerini kullandı.