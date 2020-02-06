Bakan Oğuz, Van'daki çığ felaketi ile ilgili mesaj yayınladı

“Türkiye’nin Van ilinde meydana gelen çığ felaketinde, can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır” diyen Oğuz şöyle devam etti:
“Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım.
“Türkiye’nin Van ilinde meydana gelen çığ felaketinde, can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır” diyen Oğuz şöyle devam etti: