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Bakan Oğuz, Van'daki çığ felaketi ile ilgili mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Türkiye’nin Van ilinde meydana gelen çığ felaketiyle ilgili mesaj yayınladı.

Bakan Oğuz, Van'daki çığ felaketi ile ilgili mesaj yayınladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz Türkiye’nin Van ilinde meydana gelen çığ felaketiyle ilgili mesaj yayınladı.

06 Şubat 2020 Perşembe 08:15
Bakan Oğuz, Van'daki çığ felaketi ile ilgili mesaj yayınladı

“Türkiye’nin Van ilinde meydana gelen çığ felaketinde, can kayıplarının yaşandığını ve yaralılar olduğunu büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Temennimiz, can kayıplarının artmamasıdır” diyen Oğuz şöyle devam etti:
“Yaşanan bu afet nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diler, Türkiye Cumhuriyeti’ne ve kardeşlerimize taziyelerimi sunarım.

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Ayıca, İstanbul’da Sabiha Gökçen Havalimanı’nda yaşanan uçak kazasını da üzüntüyle öğrendim. Uçakta bulunan yolculara, uçuş ekibine ve hava yolu şirketine geçmiş olsun dileklerimi iletirim.”

 

Son Güncelleme: 06.02.2020 11:40
Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzVandaki çığ Felaketi
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