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Bakan Oğuz, Tepebaşı’nda üretici ve toptancılarla görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ürünlerle ilgili fiyat politikası belirlenmesi ve üretim kapasitesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu

Bakan Oğuz, Tepebaşı’nda üretici ve toptancılarla görüştü

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ürünlerle ilgili fiyat politikası belirlenmesi ve üretim kapasitesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu

28 Ağustos 2019 Çarşamba 13:15
Bakan Oğuz, Tepebaşı’nda üretici ve toptancılarla görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tepebaşı bölgesindeki üretici ve toptancıları kabul ederek görüştü. 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede ürünlerle ilgili fiyat politikası belirlenmesi ve üretim kapasitesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.  Oğuz, üreticinin ürünün hak ettiği değerden alınması ve tüketicinin de uygun fiyatla ürüne erişiminin sağlanması gerektiğini söyledi.

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Piyasada hem üretici, hem de tüketiciyi koruyacak bir anlayışla hareket edilerek, fiyatlarda denge sağlanmasının şart olduğunu belirten Oğuz, toptancıların da ürün alımı yaparken, ürüne değeri altında fiyat verilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.    

Hem üretici, hem de tüketicinin kabul edebileceği bir fiyat belirlenmesi noktasında Hal Yasası’nın önemine işaret eden Oğuz, yasanın ivedilikle ele alınması gerektiğini vurguladı. 

Oğuz ayrıca, yasa geçene kadar, Ekonomi Bakanlığı ile işbirliği içinde konuyla ilgili alınabilecek tedbirler konusunda çalışmalar yapılacağını ifade etti.

Son Güncelleme: 28.08.2019 16:25
Anahtar Kelimeler:
Dursun Oğuz
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