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Bakan Oğuz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu’nda incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu’nu ve Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmaları gözlemleyerek, incelemelerde bulundu. 

Bakan Oğuz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu’nda incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Tarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu’nu ve Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda yürütülen çalışmaları gözlemleyerek, incelemelerde bulundu. 

23 Ocak 2020 Perşembe 08:52
Bakan Oğuz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu’nda incelemelerde bulundu

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Bakan Oğuz’a, ziyareti sırasında doku kültürü ile laboratuvarda hastalıktan ari bir şekilde üretilen turunçgil, erik ve şeftali anaç üretim yöntemleri ile ilgili bilgiler verildi. 
Bakan Oğuz, Enstitü bünyesinde yürütülen çalışmaların ülke tarımı için önemine değinerek,  bu çalışmaların daha ileriye taşınması ve geliştirilmesi gerektiğini, ihtiyaç duyulan personel eksikliğinin giderilmesi yönünde çalışma başlattıklarını söyledi.  
Bakan Oğuz, ülkenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hastalıktan ari, ülke koşularına uygun, adaptasyonu ispatlanmış çeşitlerin sayısının çoğaltılarak üreticilere sunulması için çalışmaların artarak devam etmesi ve bu doğrultuda planlama yapılmasının önemini vurguladı. 

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Bakan Oğuz, özveri ile çalışan daire personelini tebrik etti. 
Bakan Oğuz’a ziyareti sırasında Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca ve Danışman Ozan Özuyanık eşlik etti. 
 


 

Son Güncelleme: 23.01.2020 12:19
Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzTarımsal Araştırma Enstitüsü Güzelyurt İstasyonu
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