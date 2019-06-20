banner313
banner318
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
sağanak
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95025
ALTIN
256.066
DOLAR
5.7579
STERLİN
7.3073
EURO
6.5037
KKTC'de 2 buçuk yıl kaçak kaldı
KKTC'DE 2 BUÇUK YIL KAÇAK...
Lefkoşa'da tecavüz iddiası
LEFKOŞA’DA TECAVÜZ İDDİASI
YÖDAK görevden yine kaçacak mı?
YÖDAK GÖREVDEN YİNE KAÇACAK MI?
KKTC'ye kaçak giriş yapmaya çalışan 14 kişi tutuklandı
14 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Bayezit hayatını kaybetti
Kapat

Bakan Oğuz, Patates Üreticileri Birliği’ni kabul etti..

Bakan Oğuz, Patates Üreticileri Birliği’ni kabul etti..

20 Haziran 2019 Perşembe 11:27
Bakan Oğuz, Patates Üreticileri Birliği’ni kabul etti..

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, tüm sektörlere bir bütün olarak baktıklarını ve imkânlar çerçevesinde, teşviklendirme yapmak durumunda olduklarını söyledi. Bakan Oğuz, ülkedeki birliklerle ve tarım etkileyen tüm sektörlerle işbirliği içinde diyalog yürütüleceğini de kaydetti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği’ni kabul etti.

HALKSEVEN: “SORUNLARI BİRLİKTE ÇALIŞARAK ÇÖZMEK İSTERİZ”

Kıbrıs Türk Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, Bakan Oğuz’a yeni göreviyle ilgili hayırlısı olsun temennisinde bulundu.

Halkseven, yıllardan beri süregelen birtakım sıkıntıları bulunduğunu söyleyerek, “Önümüzdeki süreçte, bu sorunları birlikte çalışarak çözmek isteriz” dedi. 

Halkseven üretimde girdi maliyetlerinin yükseldiğini,  desteklerin cüzi miktarda kaldığını anlatarak tohumluk patates ve patateslerin depolanması konusundaki bazı taleplerini Bakan Oğuz’a iletti.

OĞUZ: “PATATES TARIMDA BAŞROL OYUNCUSU OLDU”

banner317
Bakan Oğuz, patatesin son bir yıl içinde ülke gündeminin ilk sırasında yer aldığını ve adeta başrol oyuncusu olduğunu söyleyerek, “Bazıları bu ülkede patatesin ne kadar değerli olduğunu gördü. Bazıları patatesin fiyatını bilmiyordu; yüksek olduğu için öğrendi. Tarımda başrol oyuncusu oldu. Hepimizi etkiledi. Meclis kürsüsünden vekiller olarak bunu eleştirdik; tüketici, halk, üretici de eleştirdi. Eleştirmeyen kesimler vardı ki onlar da bu durumdan yarar görenlerdi” dedi.

Oğuz, birlik ve kooperatifle sıkı işbirliği içinde olacaklarını belirterek, “Bütün birliklerle, tarım etkileyen tüm sektörlerle işbirliği içinde diyalog yürütülmesi taraftarıyız. Geldiğimiz günden bazı sorunlar vardı. Arpa, süt fiyatının belirlenmesi, un fiyatı gibi konularda diyalog içerisinde hareket ettik” diye konuştu.

“SEKTÖRLERE BİR BÜTÜN OLARAK BAKIYORUZ”

Tüm çalışmalarda öncelikle halkı düşündüklerini anlatan Oğuz şöyle devam etti:

“Siz, bu ülke için, halkımız için üretim yapıyorsunuz. Biz de halkımız için buradayız. Amacımız, bu ülkenin hem yaşanabilir olması hem ekonomik değer olarak insanların alım gücünün yüksek tutulması. Bunu yaparken bir tarafı öldürmemek lazım. Onu da teşvik etmek, yaşatmak lazım. Siz, hem üretici hem tüketicisiniz. Bugün patates üreticisisiniz ama karpuzda, hellimde tüketici durumundasınız. O nedenle sektörlere bir bütün olarak bakıyoruz. Biz, elimizdeki imkanlar çerçevesinde, hatta bunu zorlayarak teşviklendirmeyi yapmak durumundayız. Sorunlarınızı değerlendireceğiz.”

“TÜK’Ü YAŞATACAĞIZ”

Kooperatifleri yaşatmak durumunda olduklarını, kooperatiflerin zaman içerisinde sayılarının azaldığını, pek çoğunun battığını aktaran Oğuz, “Şu anda kooperatif dediğinizde insanlar iyi bakmıyor. Bu algıyı da değiştirmek gerekiyor. Kooperatifleşme paylaşımdır, güçtür, üretime sarılmadır, tüketiciyi de korumadır. Kooperatif dengedir; tıpkı Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) gibi. TÜK’ün piyasada hangi alanda yetkisi varsa bunu genişleteceğiz, yaşatacağız ve yetkilerini devretmeyeceğiz” dedi.

Son Güncelleme: 20.06.2019 14:37
Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzKktc Patates üreticileri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
KKTC'de 2 buçuk yıl kaçak kaldı
KKTC'de 2 buçuk yıl kaçak kaldı
Sucuoğlu: “Çalışma yaşamı için genel af düşünüyoruz”
Sucuoğlu: “Çalışma yaşamı için genel af düşünüyoruz”
YÖDAK görevden yine kaçacak mı?
YÖDAK görevden yine kaçacak mı?
Karşıyaka’da yangın!
Karşıyaka’da yangın!
Ltb Başkanı Harmancı Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ni Kabul Etti
Ltb Başkanı Harmancı Kıbrıs İki Dillilik Derneği’ni Kabul Etti
Bakan Sucuoğlu KTAMS heyetini kabul etti
Bakan Sucuoğlu KTAMS heyetini kabul etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı ziyaret etti
Girne Belediye Başkanı Güngördü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’ı ziyaret etti
Bilinçli bir ailenin spor anlamında çocuğa doğru bir bakış açısı kazandırması gerekir
Bilinçli bir ailenin spor anlamında çocuğa doğru bir bakış açısı kazandırması gerekir
Kayıp kişi bulundu
Kayıp kişi bulundu
KTÖS: “Maraş’ın 1974’teki sahiplerine iade edilerek açılması gerekir”
KTÖS: “Maraş’ın 1974’teki sahiplerine iade edilerek açılması gerekir”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim