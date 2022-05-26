Bakan Oğuz, Narenciye Üreticileriyle Sorunları Görüştü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Derneği Başkanı Turgut Akçın ve beraberindekileri kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, toplantıda narenciye sektöründe özellikle son dönemlerde girdi ve enerji maliyetlerindeki artışlardan dolayı üretimde yaşanan sıkıntılar ele alındı.

Birlik başkanı ve üyeler, narenciyede sulamanın hayati olduğunu, yüksek enerji maliyetleri karşısında narenciye bahçelerinin sulanmasında zorluklarla karşılaşıldığına işaret ederek, su kuyularına kilovat saat olarak verilen teşvikin artırılması talebinde bulundu.

Bakan Oğuz, Covid 19 salgının ülkede yapılan üretimin ülke içinde yeterli olmasının önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Oğuz, dış etkenlerden kaynaklanan zor bir dönemden geçildiğini belirterek, tarım sektöründeki maliyetlerin mümkün olduğunca azaltılmasının, üretimin sürdürülebilirliğine katkı koyduğunu kaydetti. Bakan Oğuz, Bakanlığın imkânları ölçüsünde, narenciye sektörüne verilen teşvik ve desteklerin devam edeceğini sözlerine ekledi.