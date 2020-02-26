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Bakan Oğuz mezbahalarda incelemede bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Haspolat ve Etsan mezbahalarında, geçen hafta başlatılan, hayvanların kategorilerine göre mühürlenmesi uygulamasıyla ilgili çalışmaları inceledi. 

Bakan Oğuz mezbahalarda incelemede bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Haspolat ve Etsan mezbahalarında, geçen hafta başlatılan, hayvanların kategorilerine göre mühürlenmesi uygulamasıyla ilgili çalışmaları inceledi. 

26 Şubat 2020 Çarşamba 10:55
Bakan Oğuz mezbahalarda incelemede bulundu
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Haspolat ve Etsan mezbahalarında, geçen hafta başlatılan, hayvanların kategorilerine göre mühürlenmesi uygulamasıyla ilgili çalışmaları inceledi. 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, mezbahalarda hayvanların kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke ve koç olarak mühürlenmesi uygulamasıyla ilgili olarak Dursun Oğuz, çalışmanın hayvan etindeki sınıflandırmayı ve fiyatlarda belli bir ölçüde dengelemeyi getireceğini kaydetti.

Bakan Oğuz, Mart ayı içerisinde adadaki diğer mezbahalarda da bu denetimin yapılacağını sözlerine ekledi.

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Veteriner Dairesi’nin hem kasaplardaki hem de mezbahalardaki denetimlerini artarak sürdüreceğini belirten Bakan Oğuz, mühürleme sistemi ile ilgili bilgilendirmenin Belediyeler Birliği’ne yazılı olarak yapıldığını, Kasaplar Birliği’ne de bilgi verildiğini ifade etti. 

Açıklamada, mezbahalarda kesilen hayvanların kategorisine göre mühürlenmesi uygulamasının 17 Şubat’ta hayata geçirildiği anımsatıldı.

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Son Güncelleme: 26.02.2020 14:27
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