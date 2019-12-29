banner313
banner329
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 15°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113684
ALTIN
289.393
DOLAR
5.9525
STERLİN
7.7816
EURO
6.6449
Ziyamet’de ev yangını
ZİYAMET’DE EV YANGINI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Adam kaçıran zanlılar tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
Lefkoşa'da bıçaklı kavga!
LEFKOŞA'DA BIÇAKLI KAVGA!
Flaş Haber
Döne Şah hayatını kaybetti
Kapat

Bakan Oğuz Kaplıca balıkçı barınağında incelemede bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kaplıca’daki balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.

Bakan Oğuz Kaplıca balıkçı barınağında incelemede bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Kaplıca’daki balıkçı barınağında incelemelerde bulundu.

29 Aralık 2019 Pazar 09:37
Bakan Oğuz Kaplıca balıkçı barınağında incelemede bulundu

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kaplıca’da balıkçılarla görüşen Oğuz, balıkçıların taleplerini ve sorunları dinledi. 
Kaplıca Balıkçı Barınağı Kooperatif Başkanı Tayyar Demir ve Sekreteri Kemal Demir de, barınağın sorunları ile ilgili Oğuz’a bilgi verdi.
Tarım Bakanı Dursun Oğuz, yıllardır atıl kalan ve ülkede önemli bir yer tutan balıkçılık sektörünün ve balıkçıların sorunlarının çözümü konusunda somut adımlar attıklarını söyledi. 
Balıkçıların sorunlarının çözümü ile ilgili çalışmaların takibini yapacaklarını ifade eden Oğuz, balıkçı barınaklarının durumlarının iyileştirilmesi için çalışmalar başlatıldığını anımsattı. 

banner317
Oğuz, bakanlığın imkanları ölçüsünde gereken desteğin verileceğini de kaydetti.

OĞUZ KÖY HALKI İLE BİRARAYA GELDİ
Tarım Bakanı Oğuz, barınak ziyaretinin ardından Kapılca’da köy kahvehanesinde köy halkı ile de biraraya gelerek, sorunlarını dinledi. Görüşmede, Kaplıca Köyü Muhtarı Adem Baş da hazır bulundu. 

 

Son Güncelleme: 29.12.2019 12:41
Anahtar Kelimeler:
Dursun OğuzKaplıca Balıkçı Barınağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Harmancı'dan “Kız kardeşim projesi”ne destek
Harmancı'dan “Kız kardeşim projesi”ne destek
Meclis yarın toplanacak
Meclis yarın toplanacak
Özersay: “Çözüm, çözümden önce işbirliği ile mümkün”
Özersay: “Çözüm, çözümden önce işbirliği ile mümkün”
KKTC'de 2019 nasıl geçti?
KKTC'de 2019 nasıl geçti?
Rusya: Teröristler İdlib’de Suriye ordusunun mevzilerine saldırdı
Rusya: Teröristler İdlib’de Suriye ordusunun mevzilerine saldırdı
Hava durumu
Hava durumu
LAÜ öğrencilerinden anlamlı bir proje daha
LAÜ öğrencilerinden anlamlı bir proje daha
İskele Belediyesi’nde erken kutlama
İskele Belediyesi’nde erken kutlama
Kazakistanlı Üç Sanatçı Tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Sergiler Turizm Ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Tarafından Açılacak
Kazakistanlı Üç Sanatçı Tarafından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi İçin Hazırlanan Sergiler Turizm Ve Çevre Bakanı Ünal Üstel Tarafından Açılacak
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’ı makamında ziyaret etti
NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Bağlı, KKTC Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Atalay’ı makamında ziyaret etti

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim