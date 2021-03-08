banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vakalarda bir tuhaflık var !
Vakalarda bir tuhaflık var !
Ek mesailer tamam, HP yanlış, Saray bekleyebilir…
Ek mesailer tamam, HP yanlış,...
Ek mesailer ilk adım olsun
Ek mesailer ilk adım olsun
9 yıllık riyâ
9 yıllık riyâ
banner376

Bakan Oğuz: “Kadına şiddetin önlenmesinin yanındayız”

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı; kadına uygulanan her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi için sürdürülen mücadelenin yanında olduklarını belirtti.

08 Mart 2021 Pazartesi 13:00
Bakan Oğuz: “Kadına şiddetin önlenmesinin yanındayız”
banner337
banner351

Maliye Bakanı Dursun Oğuz,  “Kadın bizi dünyaya getiren, hayatını iyi ve kötü gününde paylaştığın eş, evladındır. Kadın hayattır… Hayatımızın her bir noktasında bize cesaretleriyle ilham veren tüm kadınların, ‘8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’ kutlu olsun” dedi.

Tarih boyunca Türk kadınının hayatın her safhasında mücadele verdiğine de değinen Bakan Oğuz, mesajında “Anadolu’da Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasında, Kıbrıs’ta varoluş mücadelesinde kahraman kadınlarımızın büyük rolü olmuş, Milli Mücadele’de yerlerini almış, vatan savunmasında destanlar yazmışlardır” ifadelerine yer verdi. 

banner341
Toplumun ve ailenin temel yapı taşı olan kadının, tüm dünyada ve her alanda şiddete maruz kaldığına da dikkati çeken Maliye Bakanı Dursun Oğuz, kadına uygulanan her türlü şiddetin ve ayrımcılığın önlenmesi için sürdürülen mücadelenin yanında olduklarına dikkat çekerek;  “Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadığı, ezilmediği, ayrımcılığa tabi tutulmadığı, istismar edilmediği bir dünya hepimiz için mümkün” diye konuştu.

Maliye Bakanı Oğuz, kadınların sosyal statülerinin iyileştirilmesi, yaşamın her alanında daha güçlü temsil edilmesi, bireysel hak ve özgürlükleri konusunda bilinçlendirilmesi, toplumsal mücadelede daha cesur davranabilmeleri için gerekli teşvik ve desteğin verilmesinin hayati önem taşıdığını da belirtti.

Öte yandan Bakan Oğuz, bakanlığındaki kadın personele çiçek takdim ederek günlerini kutladı. 

banner360
Son Güncelleme: 08.03.2021 13:42
Anahtar Kelimeler:
Kadınlar GünüDursun Oğuz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
Şubat ayında enflasyon eksi çıktı
Savaşan: “Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır”
Savaşan: “Bir halk kadınların gördüğü değer kadar çağdaştır”
KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetimi Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti
KKTC Fenerbahçeliler Derneği yönetimi Pandemi Hastanesi’ni ziyaret etti
Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Akpınar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
Haftalık trafik raporu
Haftalık trafik raporu
Pandemi sürecinde teknolojinin önemi daha da arttı
Pandemi sürecinde teknolojinin önemi daha da arttı
13 örgütten devlete çağrı
13 örgütten devlete çağrı
Borrell: "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını destekliyor"
Borrell: "AB, Kıbrıs çözüm sürecinin BM himayesi altında en kısa sürede yeniden başlamasını destekliyor"
Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!
Alsancak Belediyesi’ne SUÇÜSTÜ!
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
KKTC Karadeniz Kültür Derneği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim