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Bakan Oğuz Ekoavrasya Ve Aysiad Yetkililerini Kabul Etti

19 Temmuz 2022 Salı 10:00
Bakan Oğuz Ekoavrasya Ve Aysiad Yetkililerini Kabul Etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ile Avrasya Yönetici Sanayici ve İş Adamları Derneği (AYSİAD) yetkililerinden oluşan bir heyeti kabul etti.

Bakanlık açıklamasına göre, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz kabulde yaptığı konuşmada Covid-19 salgınının, Rusya Ukranya savaşı ile birlikte küresel ekonomiye zarar verdiğini, ekonomik daralmalara yol açtığını ve birçok sektörün zarar gördüğünü kaydetti.

Oğuz,  KKTC’de de lokomotif sektörü olarak bilinen tarım başta olmak üzere birçok sektörün bundan olumsuz etkilendiğini ancak mücadelenin devam ettiğini söyledi.

-Kurnaz

EkoAvrasya Vakfı Başkan Yardımcısı Kemal Kurnaz da konuşmasında, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilere katkıda bulunmak, 2 ülke arasındaki ticareti geliştirmek için işbirliğine hazır olduklarını kaydetti.

Kurnaz Türkiye ve KKTC arasındaki ilişkileri daha güçlü bir seviyeye ulaştırmak ve “mevcut potansiyellerini uluslararası arenaya taşımak” için işbirliği yapmak arzusunda olduklarını da ifade etti.

-Çatlık

AYSİAD Başkanı Mahmut Çatlık ise, bundan sonraki süreçte de ikili ilişkileri daha iyi noktalara taşımak, daha çok, daha sıkı, birlikte ve el ele işbirliği yapılması gerektiğini kaydetti; bu yönde çalışacaklarını söyledi.

Çatlık, genelde Türkiye Cumhuriyeti ve özelde ise Denizli’nin potansiyelini Kıbrıs Türk Halkı ve KKTC ile paylaşmaya hazır olduklarını da söyledi.

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Son Güncelleme: 19.07.2022 11:48
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