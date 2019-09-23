Bakan Oğuz, Dünya Süt Zirvesi’nde…

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “Yaşam için Süt” temasıyla İstanbul’da düzenlenen Dünya Süt Zirvesi’ne katıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün başlayan ve Perşembe gününe kadar devam edecek Zirvenin açılışına Bakan Oğuz, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile birlikte katıldı.
Global süt ve süt ürünleri sektörünün en geniş kapsamlı toplantısı olan zirvede, dünya sütçülüğünün de bir nevi yol haritasının çizilmesi hedefleniyor .
Son Güncelleme: 23.09.2019 13:12