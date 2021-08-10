Bakan Oğuz Ankara’da temaslarda bulunuyor

OĞUZ TEMASLARI KAPSAMINDA TC TİCARET BAKANI MEHMET MUŞ'U ZİYARET ETTİ

Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Ankara’daki temasları kapsamında TC Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, görüşmede Bakan Oğuz ile Muş KKTC – TC Gümrükleri arasında olan ve oluşabilecek sorunlarla ilgili istişarelerde bulundu.

Bakan Muş, konuşmasında gümrüklerde denetim ve verimliği artıracak olan sabit ve seyyar araç görüntüleme cihazının tedariki için gerekli yardımın yapılacağını ifade etti.

Bakanlık açıklamasına göre, müzakerelerde ayrıca reel sektörün mdf ve sunta gibi ahşap ürünlerin ithalatında yaşanan sorunlar konusunda mutabakata varıldı.

Ziyarette Cypfruvex tesislerinde narenciye ürünlerinin işlenmesi sürecinde kabuk yağı ile ilgili ihracatta yaşanan sorunlar da gündeme getirildi.

Ziyarette Oğuz’a Maliye Bakanlığı Müsteşarı Cengiz Çoli, Bakanlık Müsteşarı ( Genel Koordinatör) Özdemir Kalkanlı ve Özel Kalem Müdürü Hasan İşlek eşlik etti.