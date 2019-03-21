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Bakan hesap bilmiyor mu!
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Bakan hesap bilmiyor mu!

Bakan hesap bilmiyor mu!

21 Mart 2019 Perşembe 11:30
Bakan hesap bilmiyor mu!

Bakan hesap bilmiyor mu!

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit önceki gün BRT’de katıldığı canlı yayında gazetemiz KIBRIS MANŞET’i işaret ederek, Akile Büke hakkında yaptığımız yayınlarla kendisine haksızlık ettiğimizi iddia etti.

Yıllarını kamu görevinde geçiren, öğretmenlik, sendika başkanlığı ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra emekliye ayrılarak siyasete girmiş bir kişi olan Bakan Cemal Özyiğit’in bu açıklamayı yaparken, Akile Büke’nin yurtdışında bulunduğu günlerle ilgili hiçbir araştırma yapmadığını ve kendisine yapılan telkinlerle bu savunmayı yapmak zorunda kaldığını düşünmekteyiz.

Özyiğit eğer bir araştırma yapmış olsaydı, ya bu açıklamayı yaparken Akile Büke’nin yurtdışına sadece haftasonu ve mesai günleri haricinde gitmediğini bilecek ve mesai saatleri haricinde yurtdışına gittiğini söylemeyecekti.

Özyiğit eğer bir araştırma yaparak bu açıklamayı yapmış ve Akile Büke’nin mesai günleri haricinde yurtdışında olduğunu söylemişse hesap yapmayı tam olarak bilemediği yönünde endişelerimiz bulunmaktadır.

Çünkü;

Yılda 188 gün yurtdışında bulunan YÖDAK Başkanı Akile Büke, ÇOK BASİT bir hesaplamayla sadece:

30 gün olan Nisan ayında       21 gün

31 gün olan Mayıs ayında       24 gün

31 gün olan Ağustos ayında   26 gün

30 gün olan Kasım ayında       27 gün

31 gün olan Kasım ayında       26 gün

Haftasonu ve resmi tatil olmadığını bilebilecekti. Kaldı ki Perşembe’den başlayan ve diğer haftaya uzanan izinlerde haftasonu izni diye bir ayrım olmadığı gibi çalışılmayan aylar için yıllık izin hakkı da oluşmamakta olduğu yasalarda açıkça belirtilmektedir.

Son Güncelleme: 21.03.2019 12:47
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