banner369
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1185
ALTIN
487.922
DOLAR
7.9312
STERLİN
10.2624
EURO
9.3119
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Sibel Siber parti mi kuruyor?
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Atatürk’ün Türkiyesi hep olacak
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Denktaş onurlu, DP onursuz!
Burun buruna bir seçim…
Burun buruna bir seçim…
banner376

Bakan Faiz Sucuoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adayı Tatar’a tam destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu yayınladığı mesaj ile , 18 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçiminde Ulusal Birlik Partisi Adayı Ersin Tatar’a olan desteğini yineledi.

16 Ekim 2020 Cuma 15:05
Bakan Faiz Sucuoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adayı Tatar’a tam destek
banner337
banner351

Dr. Faiz Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

‘‘Değerli Kıbrıs Türk Halkı, Ulusal Birlik Partisine gönül verenler ve bu topraklarda varım diyenler;

Milletimizin ve partimizin, dünya karşısında gelecek kaygımız ve ideolojilerimiz için, 18 Ekim Pazar günü vermemiz gereken bir sınav ve cevap vardır.

banner341
Bizler, bu sınavdan seçim sandıklarına bir bütün olarak gidersek geçebiliriz. Bizler, bu cevabı geçmişi iyi bilip geleceği bilim ile inşa edersek verebiliriz. Bizler, bu cevabı sandıklarda haykıracağız. Tereddüttüm yoktur ki bu sınavı , bayram havası şeklinde, tüm dünyaya vermemiz gereken şekilde vereceğiz . “Biz buradayız, varız hep var olacağız” sözünü, güçlü bir şekilde hep birlikte haykıracağız. Bu haykırış , 18 Ekim Pazar günü sandıkta UBP Cumhurbaşkanı adayımız Sn. ERSİN TATAR olarak hayat bulacaktır.

Ben küstüm demeyeceğiz, benim işim var sandığa gidemem demeyeceğiz, inancım bitti demeyeceğiz. Çünkü içinde bulunduğumuz süreçten, ancak hep birlikte kenetlenerek yürürsek başarı ile çıkabiliriz. Mustafa Kemal ATATÜRK ün dediği gibi “Yapmamıza imkan hasıl olan işleri yapamazsak tarih bizi tenkit eder.” Tarih bizi tenkit ettiğinde, içinde bulunduğumuz süreci olumsuzluklarla yazmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü bu iş yapmamıza hasıldır. Çünkü sebeplerimiz var. Söz konusu vatanımızdır, millettimizdir, geleceğimizdir ve çocuklarımızdır. Hep birlikte, yeni dönemin, yeni bir tarihin kapısını aralamak için sandıklara gidelim ve bir olalım. Tarih bizi değil, biz bir tarihi yazalım.

Haydi UBP karanlıklara güneş olalım. Yeni Bir geleceğe birlikte yürüyelim. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Güzel günler bize gelmez, biz güzel günlere birlikte yürüyeceğiz..

Şimdi Birlik zamanı.."

banner360
Anahtar Kelimeler:
Faiz SucuoğluErsin Tatar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önümüzdeki Salı ve Çarşamba sağanak bekleniyor
Önümüzdeki Salı ve Çarşamba sağanak bekleniyor
Kapalı Maraş'a yoğun ilgi
Kapalı Maraş'a yoğun ilgi
YSK'dan hatırlatma
YSK'dan hatırlatma
Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ibraz edilerek oy kullanılabilecek
Kimlik kartı, ehliyet ve pasaport ibraz edilerek oy kullanılabilecek
KTOEÖS- ÖYAK işbirliğinde eğitime destek
KTOEÖS- ÖYAK işbirliğinde eğitime destek
Cumhurbaşkanı adayları BRT'ye konuk oluyor
Cumhurbaşkanı adayları BRT'ye konuk oluyor
Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder:” Ermenistan, Azerbaycan’ı Karabağ ringinin dışına çıkartmaya çalışıyor”
Yrd. Doç. Dr. Ersoy Önder:” Ermenistan, Azerbaycan’ı Karabağ ringinin dışına çıkartmaya çalışıyor”
Akıncı: “Ortak gücümüz olan irademiz sandıklara yansıyacak”
Akıncı: “Ortak gücümüz olan irademiz sandıklara yansıyacak”
Kovid-19 salgınında son durum
Kovid-19 salgınında son durum
Başsavcılık yasa dışılığa dur dedi!
Başsavcılık yasa dışılığa dur dedi!

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim