Bakan Faiz Sucuoğlu’ndan Cumhurbaşkanı adayı Tatar’a tam destek

Dr. Faiz Sucuoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

‘‘Değerli Kıbrıs Türk Halkı, Ulusal Birlik Partisine gönül verenler ve bu topraklarda varım diyenler;

Milletimizin ve partimizin, dünya karşısında gelecek kaygımız ve ideolojilerimiz için, 18 Ekim Pazar günü vermemiz gereken bir sınav ve cevap vardır.

Bizler, bu sınavdan seçim sandıklarına bir bütün olarak gidersek geçebiliriz. Bizler, bu cevabı geçmişi iyi bilip geleceği bilim ile inşa edersek verebiliriz. Bizler, bu cevabı sandıklarda haykıracağız. Tereddüttüm yoktur ki bu sınavı , bayram havası şeklinde, tüm dünyaya vermemiz gereken şekilde vereceğiz . “Biz buradayız, varız hep var olacağız” sözünü, güçlü bir şekilde hep birlikte haykıracağız. Bu haykırış , 18 Ekim Pazar günü sandıkta UBP Cumhurbaşkanı adayımız Sn. ERSİN TATAR olarak hayat bulacaktır.

Ben küstüm demeyeceğiz, benim işim var sandığa gidemem demeyeceğiz, inancım bitti demeyeceğiz. Çünkü içinde bulunduğumuz süreçten, ancak hep birlikte kenetlenerek yürürsek başarı ile çıkabiliriz. Mustafa Kemal ATATÜRK ün dediği gibi “Yapmamıza imkan hasıl olan işleri yapamazsak tarih bizi tenkit eder.” Tarih bizi tenkit ettiğinde, içinde bulunduğumuz süreci olumsuzluklarla yazmasına izin vermeyeceğiz. Çünkü bu iş yapmamıza hasıldır. Çünkü sebeplerimiz var. Söz konusu vatanımızdır, millettimizdir, geleceğimizdir ve çocuklarımızdır. Hep birlikte, yeni dönemin, yeni bir tarihin kapısını aralamak için sandıklara gidelim ve bir olalım. Tarih bizi değil, biz bir tarihi yazalım.

Haydi UBP karanlıklara güneş olalım. Yeni Bir geleceğe birlikte yürüyelim. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Güzel günler bize gelmez, biz güzel günlere birlikte yürüyeceğiz..

Şimdi Birlik zamanı.."