Bakan Evren'in Hemşireler Günü mesajı

İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle mesaj yayımlayarak, her zaman önce insan diyen, büyük özveri ve insanüstü gayretle çalışan, emek veren hemşirelere hürmetlerini sundu; görevleri başında ve emekli olan tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı.

Evren, “Hemşirelik gibi müstesna bir mesleği icra eden Servin Hanım’ın evladı olarak her zaman gurur duydum. Bu saygın ve özel mesleği icra eden kıymetli insanlarımızın, sağlığımıza kavuşmamız, yaralarımızın sarılması için ortaya koydukları mücadele ve fedakarlıkları asla unutmayacağız. Onlar, kocaman yürekleri ile hepimizin kahramanlarıdırlar” dedi.