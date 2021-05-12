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Bakan Evren'in Hemşireler Günü mesajı

 İçişleri Bakanı Kutlu Evren, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 Salgını süresince bir kez daha sağlık çalışanlarının ne kadar önemli bir görev üstlendiklerine, ne kadar zor şartlarda, canlarını riske atarak cesurca çalıştıklarına şahit olduklarını vurguladı.

12 Mayıs 2021 Çarşamba 10:00
Bakan Evren'in Hemşireler Günü mesajı
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 İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 12 Mayıs Hemşireler Günü vesilesiyle mesaj yayımlayarak, her zaman önce insan diyen, büyük özveri ve  insanüstü gayretle çalışan, emek veren hemşirelere hürmetlerini sundu;  görevleri başında ve emekli olan tüm hemşirelerin Dünya Hemşireler Günü’nü kutladı.

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Evren,  “Hemşirelik gibi müstesna  bir mesleği icra eden Servin Hanım’ın evladı olarak her zaman gurur duydum.  Bu saygın ve özel mesleği icra eden kıymetli  insanlarımızın, sağlığımıza kavuşmamız, yaralarımızın sarılması için ortaya koydukları  mücadele ve fedakarlıkları asla unutmayacağız. Onlar, kocaman yürekleri ile hepimizin  kahramanlarıdırlar” dedi.

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Son Güncelleme: 12.05.2021 10:37
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