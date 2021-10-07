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Bakan Evren 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutladı

07 Ekim 2021 Perşembe 14:45
Bakan Evren 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutladı

“ÇOK ÖZEL BİR KAMU GÖREVİNİ YERİNE GETİRİYORLAR”
İçişleri Bakanı Kutlu Evren, gardiyanların çok özel bir kamu görevi yerine getirdiğini belirterek, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü kutladı.
Bakan Evren, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.
Evren mesajında, Kıbrıs Türk Halkının varoluş mücadelesi verdiği zorlu yıllarda, 8 Ekim 1968 tarihinde 10 gardiyan ile Türk kesiminde cezaevinin kurulup, yürütülmesinde görev alan Müdür Vekili Recep Yusuf Çakın Bey’in döneminden günümüze birçok kişinin Merkezi Cezaevi’nde gardiyan olarak, önemli bir kamu hizmetini büyük özveri ve sorumlulukla icra ettiğini belirtti.

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Gardiyanlık mesleğini icra eden personelin, sadece cezaevi düzenini sağlamadığına dikkat çeken Evren, personelin aynı zamanda, mahkum ve tutukluların mahkumiyet süreleri boyunca onlara her türlü destek sağladığını, topluma kazandırılmaları yönünde yürütülen çalışmalara ve eğitimlere katkı yaparak, çok özel bir kamu görevini yerine getirdiğini kaydetti.  
Evren, yıllarca tüm eksikliklere rağmen cezaevinde fedakarca görev yapan gardiyanların, daha iyi olanaklar altında görev yapmalarını sağlamak ve hak ettikleri daha iyi çalışma ortamının yaratılması için dün olduğu gibi bugün de yanlarında olduğunu ve aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğini ifade etti. 
Bakan Evren, “Bu düşüncelerimle, geride bıraktığımız 53 yıl içerisinde bu meşakkatli ve özel mesleği icra etmiş, emekli olmuş ve halen görevde olan gardiyanlarımızın, 8 Ekim Dünya Gardiyanlar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, kendilerine sağlık ve esenlikler dilerim” dedi.
 

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Son Güncelleme: 07.10.2021 15:28
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