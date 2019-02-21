Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 16°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102672
ALTIN
227.846
DOLAR
5.3049
STERLİN
6.9357
EURO
6.0239
Çaldıkları eşyaları sattılar
ÇALDIKLARI EŞYALARI SATTILAR
İş kazası: Kaburgaları kırıldı
İŞ KAZASI: KABURGALARI KIRILDI
Ani ölüm: Evinde ölü bulundu
ANİ ÖLÜM: EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
FETÖ'ye yönelik “ankesörlü telefon“ operasyonu
TÜRKİYE VE KKTC’DE FETÖ OPERASYONU
banner282

Bakan Çeler Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile biraraya geldi

Bakan Çeler Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile biraraya geldi

21 Şubat 2019 Perşembe 11:27
Bakan Çeler Ankara’da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile biraraya geldi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, 1. Yaşlılık Şurası için gittiği Ankara’da, Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile bir araya geldi.

Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, heyetler arası yapılan görüşmede Bakan Çeler’e Bakanlık Müdürü Efsun Kaşif Salel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Aydan Başkurt eşlik etti.

Görüşmede, iki ülke arasında  işbirliği konuları ele alındı ve çalışmaların artırılması amacıyla komiteler kurulmasına karar verildi.

Türkiye Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk görüşmede yaptığı konuşmada, Kuzey Kıbrıs’ı kardeş ülke olarak gördüklerini ve her zaman katkı koymaya hazır olduklarını vurguladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler de işbirliklerinin sürmesini temenni etti.

Son Güncelleme: 21.02.2019 14:38
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ani ölüm: Evinde ölü bulundu
Ani ölüm: Evinde ölü bulundu
“maksimum Sanat, Minimum Risk Maraş ” Etkinliği Tamamlandı
“maksimum Sanat, Minimum Risk Maraş ” Etkinliği Tamamlandı
Erhürman, “26 Şubat’ta Anastasiadis’in ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler konuşulabilsin”
Erhürman, “26 Şubat’ta Anastasiadis’in ne demek istediğini netleştirmesi gerekiyor ki anlamlı şekilde başka şeyler konuşulabilsin”
Türk-Sen: “Çalışanın hakları budanarak verimlilik artmaz, tam aksi azalır”
Türk-Sen: “Çalışanın hakları budanarak verimlilik artmaz, tam aksi azalır”
Gazimağusa Hastanesi’nde planlı ameliyatlara yeniden  başlandı
Gazimağusa Hastanesi’nde planlı ameliyatlara yeniden  başlandı
Tarım Sektörüne Yönelik Destek Ve Teşviklerin Gözden Geçirilmesine Yönelik Çalışmalar Ele Alındı
Tarım Sektörüne Yönelik Destek Ve Teşviklerin Gözden Geçirilmesine Yönelik Çalışmalar Ele Alındı
Burcu: “BM dahil herkes biliyor ki 4 Temmuz tarihli bir belge söz konusu değildir”
Burcu: “BM dahil herkes biliyor ki 4 Temmuz tarihli bir belge söz konusu değildir”
Ltb Ve Emaa’nın “çocuk Atölyesi Sergisi” Pazartesi Açılacak
Ltb Ve Emaa’nın “çocuk Atölyesi Sergisi” Pazartesi Açılacak
Lefkoşa Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümüne oda yaptıran Oğuz’a teşekkür plaketi verildi
Lefkoşa Devlet Hastanesi Dahiliye Bölümüne oda yaptıran Oğuz’a teşekkür plaketi verildi
Tarım Dairesi Vadili köyünde eğitim verdi
Tarım Dairesi Vadili köyünde eğitim verdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim