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Bakan Çavuşoğlu’nun 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

14 Temmuz 2022 Perşembe 16:15
Bakan Çavuşoğlu’nun 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü Mesajı

“15 Temmuz, vatanına göz diken hainlere karşı mücadele eden Türk halkının zaferidir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Çavuşoğlu mesajında, “15 Temmuz’un, vatanına göz diken hainlere karşı yekvücut direnen ve mücadele eden Türk halkının zaferi olduğunu” söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu mesajında şu ifadelerde bulundu:

“Anadolu topraklarını kendine yurt edinmiş, tarih boyunca istiklal ve bağımsızlığı için mücadele vermiş, bu uğurda sayısız savaşları ve mücadeleleri geride bırakmış Türk milletinin, demokrasisine, bağımsızlığına, birlik ve beraberliğine kasteden Fethullahcı Terör Örgütü'nün hain darbe girişimi, vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman Türk halkının oluşturduğu duvara toslamış ve şanlı bir destana dönüşmüştür.

Sinsice ve haince organize edilen ve sistemli bir şekilde yürütülen çalışmalarla ele geçirilen tüm kesimlere rağmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile kadını, erkeği, genci, yaşlısı, tek vücut olarak ülkesinin bağımsızlığına ve demokrasisine sahip çıkmış, gelecek kuşaklara onurla ve şerefle anlatılacak bir mücadele örneği sergilemiştir.

Kıbrıs Türk halkı da, Türkiye’nin milli birlik ve bütünlüğüne kasteden, demokrasisini ve aydınlık geleceğini yok etmek isteyen bu hain saldırıya tepki göstermiş, vermiş olduğu demokrasi mücadelesini desteklemiş ve Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin yanında olmuştur.

Bu duygu ve düşüncelerle; vatan uğrunda canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyor, demokrasisine, istiklaline ve istikbaline, canı pahasına sahip çıkan ve 15 Temmuz destanını yazan büyük Türk milletine en kalbi saygı ve sevgilerimi sunuyorum.”

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Son Güncelleme: 15.07.2022 00:25
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