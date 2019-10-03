Bakan Çavuşoğlu’ndan “KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi” ile ilgili açıklama…

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlar Kurulu’nun onayından geçen KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesi ile ilgili açıklamada bulundu. Çavuşoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığıyla yaptığı açıklamada, KKTC Yükseköğretimini bu belge çerçevesinde, bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda ileriye taşıyacaklarına vurgu yaptı.

Çavuşoğlu’nun açıklamaları şöyle:

“Nitelikli ve sürdürülebilir bir yükseköğrenim alanı geliştirmek; yükseköğrenimin itici gücü ile KKTC’nin uluslararası tanınırlığına, bilimsel, teknolojik, sosyo-kültürel, politik ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmak misyonu çerçevesinde ilk kez KKTC Yükseköğretim Strateji belgesi hazırlanıp bakanlar kurulunda onaylanmıştır.

Belge, güvenirlik, şeffaflık, hesap verebilirlik, akademik etik, ulusal ve uluslararası işbirlikçi yaklaşım, yapıcı rekabet ve toplumsal sorumluluk değerleri çerçevesinde oluşturulmuştur.

Planlı ve stratejik bir şekilde yükseköğretimi yön vermek için hazırlanan ‘KKTC Yükseköğretim Strateji Belgesinin’ tamamlanması ve Bakanlar Kurulunun onayından geçmesi son derece önemli bir adımdır. Bu ülkemiz adına bir ilktir. Yükseköğretim alanını bu belge çerçevesinde günlük kararlarla değil bilimsel veriler ve stratejik hedefler doğrultusunda ileriye taşıyacağız.

Bu bağlamda Bakanlığımız bünyesinde oluşturulan komisyon ‘Yönetişim, Kalite, Uluslararasılaşma ve Tanınırlık’ başlıkları altında yükseköğrenim hedef ve planlama çalışmalarını tamamlamıştır. Komisyon çalışmalarına devam edip ‘Yükseköğretim Strateji Belgesi’ temelinde yükseköğretim eylem planını da hazırlayacaktır.

Belgenin ülkemize hayırlı olmasını temenni eder; çalışmaya katkı sağlayan Bakanlık personelime, YÖDAK’a ve komisyonda yer alan akademisyenlere teşekkür ederim.”



