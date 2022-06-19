banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Yine trafik kazası
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü...
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına neden oldu
İzmirillo makinesinden çıkan kıvılcım yangına...
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Yüklü miktarda nakit para çalındı:...
banner405

Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü mesajı

19 Haziran 2022 Pazar 11:15
Bakan Çavuşoğlu’ndan Babalar Günü mesajı

-"Babalarımızı, yılda bir gün değil, her an anmalı, saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz"

 Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, varlığıyla evlatlarına güç veren, iyiliğin, fedakarlığın ve koşulsuz sevginin timsali olan babaların Babalar Günü’nü kutladı.

Babalar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Çavuşoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

banner341
“Hayatın her anında varlıklarıyla evlatlarına destek çıkan ve onları geleceğe hazırlamada annelerin en büyük dayanağı olan babalar, aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturmaktadır.

Babalarımız, bizlere hayatın anlamını, zorluklarla başa çıkmayı, güzellikleri paylaşmayı öğreten, ailemizin koruyucusu olan en değerli varlıklarımızdır. Aile içerisinde üstlenmiş oldukları görev ve sorumlulukları büyük bir özveriyle yerine getirerek bizlere güç veren babalarımız, ailesinin mutluluğu, huzuru, güvenliği ve onurlu bir hayat sürmesini sağlamak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak, çocuklarının geleceğe güvenle hazırlanmasında ve sosyal hayata atılmasında önemli bir yer tutmaktadır.

Bu nedenle, yaşamları boyunca bize güç veren, şefkatini, sevgisini bizden esirgemeyen ve hayatımızda ihtiyaç duyacağımız yüce değerleri bizlere kazandıran babalarımızı, yılda bir gün değil, her an anmalı, saygı ve sevgide kusur etmemeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, ben de bir baba olarak tüm babalarımızın Babalar Günü’nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir yaşam geçirmelerini temenni ediyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 19.06.2022 15:49
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Trafik kazası: 28 yaşındaki sürücü yaralandı
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Tatar: “Birlikte güçlüyüz ve güçlü kalacağız”
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yarın toplanacak
Bugün Babalar Günü
Bugün Babalar Günü
Töre’den Babalar Günü mesajı
Töre’den Babalar Günü mesajı
Tatar “Babalar Günü“ mesajı yayımlayarak Babaların Günlerini kutladı
Tatar “Babalar Günü“ mesajı yayımlayarak Babaların Günlerini kutladı
Ergazi köy lokali açıldı
Ergazi köy lokali açıldı
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Yüklü miktarda nakit para çalındı: 3 tutuklu
Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”
Erhürman: “İstikrarsızlık hem halka, hem de ekonomiye çok şey kaybettiriyor”
Alruğra’dan Babalar Günü mesajı
Alruğra’dan Babalar Günü mesajı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim