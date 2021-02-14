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Bakan Çavuşoğlu’dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 sivilin şehit edilmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

14 Şubat 2021 Pazar 21:00
Bakan Çavuşoğlu’dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 sivilin şehit edilmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

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“Terör örgütü PKK tarafından 13 sivilin şehit edildiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum” diyen Çavuşoğlu, “Anavatan Türkiye’nin terör örgütünün yok edilmesine yönelik yürüttüğü harekâtların başarıya ulaşacağına yönelik inancımız tamdır. Şehit edilen kardeşlerimize Allah’tan rahmet, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dilerim.” İfadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 14.02.2021 22:42
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