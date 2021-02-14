Bakan Çavuşoğlu’dan, şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 sivilin şehit edilmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
14 Şubat 2021 Pazar 21:00
Son Güncelleme: 14.02.2021 22:42
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 sivilin şehit edilmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kuzey Irak’ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından 13 sivilin şehit edilmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.