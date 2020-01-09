banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 14°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116459
ALTIN
292.681
DOLAR
5.8804
STERLİN
7.6795
EURO
6.5307
Döviz kurları
DÖVİZ KURLARI
Hava durumu
HAVA DURUMU
Güzelyurt’ta bir bina çöktü!
GÜZELYURT’TA BİR BİNA ÇÖKTÜ!
Lefkoşa-Girne yolunda trafik kazası
YİNE KAZA!

Bakan Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ankara’da gerçekleştirdiği resmi ziyaretler kapsamında Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç ile görüştü.

09 Ocak 2020 Perşembe 09:00
Bakan Çavuşoğlu, YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüştü

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YÖK Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıda Bakan Çavuşoğlu’na KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, YÖDAK Başkanı Akile Büke ve Ankara Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi Rauf Ataöv ile Canev Engelkıran eşlik etti.
KKTC yükseköğreniminin desteklenerek, var olan kalitenin daha yukarıya çıkarılması için atılacak ortak adımların görüşüldüğü toplantıda, bu yıl Türkiye’den KKTC üniversitelerine gelen öğrenci sayılarının istenilen noktada olmayışı, Türkiye üniversitelerinin “Yabancı uyruklu kontenjanından” yararlanacak KKTC vatandaşı öğrencilerin başvuru takvimindeki uyuşmazlık, Türkiye doğumlu olup sonradan KKTC’ye yerleşen, ortaöğretiminin tamamını KKTC’de tamamlamış çift uyruklu öğrencilerin Türkiye üniversitelerinin Yabancı uyruklu kontenjanlarına başvuramaması, Çift uyruklu olup Türkiye’deki üniversitelerin Tıp fakültesinden mezun olan KKTC vatandaşların yaşadığı hukuksal sorunlar, uluslararası öğrencilerin bürokratik işlemlerinde yaşadığı zorluklar, YKS kılavuzunda yer almayan üniversitelerin denetlenerek gerekli akademik şartları yerine getiren üniversitelerin YKS kılavuzunda yer alması ve Sadece KKTC uyruğu olan öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelerin özel yetenek sınavlarına katılmaya çalıştıklarında yaşadıkları problemler ele alındı.

banner317
Gerçekleştirilen toplantı sonucunda iki ülke arasında yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilerek, var olan sorunların yapılacak çalışmalarla giderilmesi yönünde görüş birliğine varıldı. 

 

Son Güncelleme: 09.01.2020 12:07
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluYekta Saraç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye İhracatçılar Meclisi ofisi yarın açılıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi ofisi yarın açılıyor
Kaplıca-Kantara anayolu trafik akışına kapatıldı...
Kaplıca-Kantara anayolu trafik akışına kapatıldı...
Döviz kurları
Döviz kurları
İki yol halen trafiğe kapalı
İki yol halen trafiğe kapalı
Yağmur, bereket mi felaket mi?
Yağmur, bereket mi felaket mi?
Limanlarımızda RUS RULETİ!..
Limanlarımızda RUS RULETİ!..
Hava durumu
Hava durumu
Lefkoşa-gazimağusa Anayolu çift şerit gidiş-geliş şeklinde trafiğe açık
Lefkoşa-gazimağusa Anayolu çift şerit gidiş-geliş şeklinde trafiğe açık
Merkezi Cezaevi Müdürlüğü “cezaevinde uyuşturucu partisi düzenlendi” iddialarını yalanladı
Merkezi Cezaevi Müdürlüğü “cezaevinde uyuşturucu partisi düzenlendi” iddialarını yalanladı
Oğuz, yağışlardan olumsuz etkilenen Güzelyurt ve Lefke bölgesinde incelemelerde bulundu
Oğuz, yağışlardan olumsuz etkilenen Güzelyurt ve Lefke bölgesinde incelemelerde bulundu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim