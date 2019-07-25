Bakan Çavuşoğlu, üniversite rektörlerini bilgilendirdi

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, geçtiğimiz hafta YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ile imzalanan mutabakat metni ile ilgili üniversiteleri bilgilendirmek ve gündemdeki konular hakkında görüş alışverişinde bulunmak için KKTC’deki üniversitelerin rektörleri ile bir araya geldi.

Bakanlık Basın Bürosundan verilen bilgiye göre, YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke’nin de hazır bulunduğu görüşmeye, YÖDAK üyeleri, üniversite rektörleri ve temsilcileri katıldı.

Kontenjanlar ve eğitim, tanınma ve denklik, YÖKSİS ve e-Devlet’e bilgi aktarma hususlarında imzalanan mutabakat ile KKTC yükseköğrenimiyle ilgili denklik, tanınma ve yatay geçiş hususlarında yaşanan belirsizliklerin ortadan kalktığını anımsatan Çavuşoğlu, YÖK ile yapılan görüşmeler ve imzalanan mutabakat metni ile ilgili rektörlere bilgi verdi.

Göreve gelmelerinin hemen ardından var olan sıkıntıları gidermek ve KKTC yükseköğrenimini daha ileriye taşımak adına muhataplarıyla sürekli görüşme halinde olduklarını ve YÖDAK ile yoğun bir gayret gösterdiklerini belirten Çavuşoğlu, bugün gelinen noktada el birliğiyle atılan adımlarla sorunların azaltılması ve çözüme kavuşturulması yolunda büyük bir mesafe kaydettiklerini söyledi.

Yaptıkları çalışmalar ve atılan adımlar noktasında üniversiteleri bilgilendirme ihtiyacı hissettiğini belirten Çavuşoğlu, imzalanan mutabakatla birçok tartışmanın ortadan kalktığını ancak hizmet için sürekli açılımlar başlatmaları gerektiğine dikkat çekti.

Çavuşoğlu ayrıca tercih döneminin içerisinde olduklarını anımsatarak, imzalanan mutabakatın zamanlamasının önemli olduğunun altını çizdi ve üniversitelerle birlikte bu süreç içerisinde yoğun bir biçimde çalışarak üzerlerine düşen görevleri yerine getirmeleri gerektiğine vurgu yaptı.