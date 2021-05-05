Bakan Çavuşoğlu, Oktay ve Pakdemirli ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Tarım Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen toplantıda, KKTC su temin projesi kapsamında iletim tüneli, Güzelyurt ve Mesarya ovaları sulama çalışmalarıyla, hali hazırda devam eden ve biten projelere ilişkin konular ele alındı.