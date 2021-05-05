Bakan Çavuşoğlu, Oktay ve Pakdemirli ile görüştü

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
05 Mayıs 2021 Çarşamba 19:45
Son Güncelleme: 05.05.2021 21:12
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.