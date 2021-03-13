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Bakan Çavuşoğlu'nun Tıp Bayramı mesajı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tıp bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

13 Mart 2021 Cumartesi 15:55
Bakan Çavuşoğlu'nun Tıp Bayramı mesajı
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Çavuşoğlu yayınladığını mesajda, “Dünyamızı etkisi altına alan ve bir yılı aşkın süredir insanlığın mücadele verdiği Covid salgını, sağlığın, sağlık çalışanlarının ve sağlık sisteminin önemini en somut bir şekilde ortaya koymuştur. 

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Bu salgın sırasında fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarımızı, 14 Mart Tıp Bayramı’nda selamlıyorum. Onların özverili çalışmaları ve değerleri katkıları sayesinde,  salgının en az sayıda insanımızın zarar göreceği şekilde atlatılması için yoğun bir mesai harcanmaktadır” dedi.


 

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Son Güncelleme: 13.03.2021 16:59
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