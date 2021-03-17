Bakan Çavuşoğlu'nun Çanakkale Zaferi mesajı

Bakan Çavuşoğlu, yayınladığı mesajda, “Çanakkale Zaferi, Türk milletinin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu, yokluklar içinde imkânsızı başardığı, zaferini tarihe altın harflerle yazdırdığı şanlı bir destandır. Çanakkale’de ortaya koyulan vatan sevgisi, Türk milletinin en büyük gücü olmuştur” dedi.







