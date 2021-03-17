Bakan Çavuşoğlu'nun Çanakkale Zaferi mesajı

17 Mart 2021 Çarşamba 15:15
Bakan Çavuşoğlu, yayınladığı mesajda, “Çanakkale Zaferi, Türk milletinin birlik ve beraberlik uğruna tüm varlığını ortaya koyduğu, yokluklar içinde imkânsızı başardığı, zaferini tarihe altın harflerle yazdırdığı şanlı bir destandır. Çanakkale’de ortaya koyulan vatan sevgisi, Türk milletinin en büyük gücü olmuştur” dedi.
Kıbrıslı Türk’ün de mücadeleye katkıda bulunduğunun altını çizen Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkı da birlik ve dayanışma ruhu sergileyerek, Çanakkale’deki mücadeleye maddi ve manevi olarak destek vermiştir. Çanakkale’ye giden pek çok Kıbrıslı Türk, bu onurlu mücadeleye katkıda bulunmuştur. Bu güçlü tarihi manevi bağ, Kıbrıs Türk halkının adadaki mücadelesine de örnek olmuştur” dedi.
Son Güncelleme: 17.03.2021 16:20