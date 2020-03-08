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Bakan Çavuşoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mesaj yayımladı.

08 Mart 2020 Pazar 08:11
Bakan Çavuşoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
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Çavuşoğlu, yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:
”Bu özel günde, kadınların toplumun her alanında tam ve eşit imkanlarla çalışmaları idealine olan inancımı vurguluyor, kadınlarımızı daha  güçlü, üretken emin adımlarla yoluna devam edebileceklerine güvencim tamdır” diyerek sözlerine şöyle devam etti. Toplumu ayakta ve diri tutan en önemli değer kadındır. Kadının eğitimi, çalışması, yükselmesi ve güvencesi, toplumu ve iradesini daha yükseye taşıyacaktır. Kadının toplumda aktif görev almasını engellemek toplumun varlığına yöneltilmiş bir tehdittir. Bu bakımdan kadın haklarına destek olmak  hepimizin görevi olmalıdır.

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Hayata kalemiyle,  emeğiyle, ürettiği eserler ve her türlü düşüncesiyle katkı koyan tüm kadınların  Dünya Kadınlar Günü’nü kutlar dünya barışını yakalayabilmek adına, sevgi, saygı, uzlaşı  içinde kadınlarımızı daha da etkin görevlerde olabilmelerini diler saygılar sunarım.“
 

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Son Güncelleme: 08.03.2020 11:42
Anahtar Kelimeler:
Nazım çavuşoğluKadınlar Günü Mesajı
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