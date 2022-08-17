Bakan Çavuşoğlu, Muharip Dernek Temsilcileri İle Bir Araya Geldi

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, muharip derneklerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre toplantıya, Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Erenköy Mücahitleri Cemiyeti, Şehit Aileleri ve Malûl Gaziler Derneği, Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği, KKTC Emekli Polisler Derneği ve Emekli Mücahitler Derneği temsilcileri katıldı.

Toplantıda, milli mücadelenin eğitimdeki yeri ve önemi değerlendirilerek, geleceğe yönelik yapılması gerekenlerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu; bu tür toplantıların belirli periyotlar içinde takvimlenmesi ve sürdürülmesi hususunda fikir birliği varıldı.