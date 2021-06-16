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Bakan Çavuşoğlu, KTSO heyetini kabul etti

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Ali Kamacıoğlu ve yeni yönetim kurulu üyelerini kabul etti. 

16 Haziran 2021 Çarşamba 14:30
Bakan Çavuşoğlu, KTSO heyetini kabul etti
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Bakanlık açıklamasına göre, KTSO heyeti ziyarette Çavuşoğlu’na yeni dönemde yürütecekleri faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi.
Nazım Çavuşoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, Kamacıoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine yeni görevlerinde başarı diledi. 
Ülkedeki üretim sektörüne önemli yatırımlar yapıldığını, başta fuarlar olmak üzere pek çok organizasyona katılarak standartların yükseltildiğini ve tecrübe kazanıldığını kaydeden Çavuşoğlu, denetimin önemli olduğu ihracatı arıtmak gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu, bir malın ihraç edilmesinin o malın kalite denetiminin de yapıldığı anlamına geldiğini kaydetti.
Brexit nedeniyle İngiltere’nin yeni bir pazar olabileceğini ve buraya ürünlerin nasıl satılabileceği konusunun önem taşıdığını ifade eden Çavuşoğlu, ihracat için başka pazarlar bulunması, ihracata yönelik yeni ürünlerin çeşitlendirilmesi gerektiğini ifade etti. 
Türkiye’den gelen su ile önümüzdeki dönemde daha çok bakliyat, sebze ve meyve üretimi yapılabileceğinin altını çizen Çavuşoğlu,  sebze ve meyveler için soğutma ve paketleme sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi. 
Bakan Çavuşoğlu, üretimi teşviklerle desteklediklerini ve üreticinin yanında olmaya devam ettiklerini söyleyerek, sözkonusu desteklerin sınırsız olmaması gerektiğini,  üreticilerin de yatırım yaparak, kendilerini geliştirmelerinin ve standartlara uymalarının önemli olduğunu belirtti.


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KAMACIOĞLU:  “LABORATUVAR ALTYAPISI GELİŞTİRİLMELİ”
KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu da, ülkede sanayinin geliştirilmesi, üretimin ve ihracatın artırılmasının önemli olduğunu kaydetti. Kamacıoğlu, Türkiye’den suyun gelmesiyle birlikte tarım sanayinin daha da öne çıkması ve bu alanda yatırım yapılması gerektiğini söyledi. 
Hem ithal edilen, hem de KKTC’de üretilen ürünlerle ilgili gerekli testlerin yapılabilmesi için laboratuvar altyapısının geliştirilmesinin önemli olduğunu belirten Kamacıoğlu, ihracat yapabilmek ve yeni pazarlara giriş yapabilmek için alıcı ülkelerin istediği analizlerin KKTC’de yapabilmesinin elzem olduğunu ifade etti.
Kamacıoğlu, bu analizlerin tüm dünyada kabul edilebilmesi için de akredite laboratuvarlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

 

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Son Güncelleme: 16.06.2021 15:31
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