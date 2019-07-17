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Bakan Çavuşoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) heyetini kabul etti

Bakan Çavuşoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) heyetini kabul etti

17 Temmuz 2019 Çarşamba 18:19
Bakan Çavuşoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) heyetini kabul etti

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Bakan Çavuşoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) Heyetini Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Raziye Kocaismail başkanlığındaki Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD) heyetini kabul etti.

KHYD Başkanı Raziye Kocaismail kabulde yaptığı konuşmada amaçlarının Kuzey Kıbrıs’ta kanser hastalığına karşı farkındalığı ve duyarlılığı arttırmak olduğunu belirterek, kansere karşı bilincin ilkokul ve ortaokuldan başlaması gerektiğine dikkat çekti ve ailelerin Kanser Hastalığına karşı bilinçlendiğine vurgu yaptı. Kocaismail, Bakan Çavuşoğlu’na da bu konuda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ise Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin kanser hastalarıyla ve onların sıkıntılarıyla yakından ilgilendiğini ve bu ülkede aktif sivil toplum örgütlerinden biri olduğunu söyleyerek, derneğin projelerini yakından takip ettiğini ve kendilerini takdir ettiğini söyledi.

Çavuşoğlu, kansere karşı bilincin kırsal bölgelerden başlayarak yayılmasının önemli olduğuna dikkat çeken Bakan Çavuşoğlu, erken teşhisin hastalığı yenmede son derece önemli olduğunu kaydetti. Çavuoğlu, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin okullarda yapacağı faaliyetlere de destek vereceğini sözlerine ekledi. 

Son Güncelleme: 17.07.2019 18:21
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