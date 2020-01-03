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Bakan Çavuşoğlu, İskele bölge okullarında incelemelerde bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında İskele bölgesindeki Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Şehit İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nda incelemelerde bulundu

Bakan Çavuşoğlu, İskele bölge okullarında incelemelerde bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında İskele bölgesindeki Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Şehit İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nda incelemelerde bulundu

03 Ocak 2020 Cuma 17:38
Bakan Çavuşoğlu, İskele bölge okullarında incelemelerde bulundu

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, gerçekleştirdiği okul ziyaretleri kapsamında İskele bölgesindeki Bekirpaşa Lisesi, İskele Ticaret Lisesi, Şehit İlker Karter İlkokulu ile İskele Maarif Anaokulu’nda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı, ardından İskele’de kurulan halk pazarını ziyaret etti.

Ziyaretleri esnasında Bakan Çavuşoğlu’na İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile bakanlık bürokratları eşlik etti.

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ÇavuŞoğlu ziyaretler esnasında Bekirpaşa Lisesi bünyesinde eğitim veren Türk Marif Koleji’ni bölgede ayrı bir binaya taşıyacaklarına dikkat çekerek, okul binasının yapımına başlanacağının ve İskele Türk Maarif Koleji’nin 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren yeni binasında eğitim vereceğinin altını çizdi. Yeni okulun 24 sınıf olarak tasarlandığını ve kapasitesine göre kontenjan ayıracaklarını da ifade eden Çavuşoğlu, bu bağlamda Bekirpaşa Lisesi’nde yaşanan yoğunluğun azalmasını amaçladıklarını sözlerine ekledi.

İskele Ticaret Lisesi’nde yeni açılımların yapılması gerektiğini de belirten Çavuşoğlu, gerekli teknik çalışmaları yaparak okul bünyesinde Turizm, Gastronomi ve Kuaförlük bölümlerini açacaklarını, ayrıca bölgenin niletlikli elemen ihtiyacını karşılamak adına çıraklık eğitim merkezinin oluşturulacağını söyledi.

Ziyaratleri esnasında öğretmen ve öğrencilerle de görüşen Bakan Çavuşoğlu, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi, bakanlık olarak okulların eksikliklerinin giderilmesi için gerekli çalışmaları yapacaklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu, okullarda gerçekleştirdiği incelemelerin ardından İskele bölgesinde kurulan halk pazarını da ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Anahtar Kelimeler:
Nazım Çavuşoğlu İskele Bölge Okulları
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