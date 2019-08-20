Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Oğuz taziye mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, trafik kazasında yaşamını yitiren TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.
Bakan Çavuşoğlu mesajında, “Değerli mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.Merhum Ahmet Haluk Dursun’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, trafik kazasında yaşamını yitiren TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.