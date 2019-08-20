Bakan Çavuşoğlu ile Bakan Oğuz taziye mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, trafik kazasında yaşamını yitiren TC Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu mesajında, “Değerli mevkidaşım Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’u Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim.Merhum Ahmet Haluk Dursun’a Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.



Bakan Oğuz ise mesajında “Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un elim bir trafik kazası sonucu yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesine, sevenlerine sabırlar diliyorum. Tūrkiye Cumhuriyeti Hūkūmeti ve Türk milletinin başı sağolsun.” ifadelerine yer verdi.