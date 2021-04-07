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Bakan Çavuşoğlu, Bakan Pakdemirli ile Ankara’da görüştü

07 Nisan 2021 Çarşamba 19:45
Bakan Çavuşoğlu, Bakan Pakdemirli ile Ankara’da görüştü
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BAKANLIKLAR ARASINDAKİ İŞ BİRLİKLERİ GELİŞTİRİLECEK

Ankara’da resmi temaslarda bulunan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile görüştü.

Görüşmede Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, KKTC Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve KKTC Ankara Büyükelçiliği 3. Sekreteri Ebru Köprülü hazır bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre toplantıda, Bakanlık’ta yürütülen faaliyetler, iki bakanlık arasındaki iş birlikleri ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İki bakanlık arasında yürütülen çalışmalarda, karşılıklı desteklerle var olan işbirliğinin geliştirilerek, ileriye taşınması konusunda anlayış birliğine varıldı.

Bu çerçevede, pandemi koşullarına rağmen tarım sulama suyu, içme ve kullanma suyu konusunda devam etmekte olan çalışmaların, hızlı bir şekilde yürütülmesi yönünde karar üretildi.

TÜK’ÜN BORCUNUN SİLİNMESİ KARARA BAĞLANDI

Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) ile Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve TÜK’ün güçlendirilmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

TÜK’ün güçlendirilmesi ve kendine yüklenen misyonu gereği faaliyetlerini daha sağlıklı yürütülebilmesi adına 2008 yılında yapılan bir alımdan kaynaklanan 12 milyon dolarlık borcun TMO tarafından üstlenilmesi ve ilgili borcun TÜK’ün hesaplarından silinmesi karara bağlandı.

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Yine TÜK’le ilgili Haziran 2022 tarihine kadar, başta arpa olmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisi’nin çalıştığı ürün gruplarında alımın yapılabilmesi ve bu alımların Türkiye Cumhuriyeti iç piyasasında yapıldığı koşullarda yapılması için mutabakata varıldı.

Bunun yanında, TÜK’ün çağdaş bir yasaya kavuşması konusunda işbirliği çerçevesinde yasal çalışmalarının yapılması da kararlaştırıldı.

1 MAYIS’TAN İTİBAREN KKTC’DE YANGIN HELİKOPTERİ KONUŞLANDIRILACAK, YANGINLARLA MÜCADELEDE İHA’LAR KULLANILACAK

Orman Dairesi ile varolan işbirliğinin geliştirilmesi çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti’nde yangınlarla mücadelede kullanılan İnsansız Hava Araçlarının (İHA), KKTC sınırları içerisinde kullanılması kararlaştırıldı. İHA’ların kullanılmasıyla orman yangınlarının çok erken tespitinin sağlanması hedefleniyor.

1 Mayıs 2021 tarihinden itibaren, ormanların etkin korunması için yangın helikopterinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde konuşlandırılması da karara bağlandı.

GIDA GÜVENLİĞİNDE İŞBİRLİĞİ

TC Tarım ve Orman Bakanlığı’nın gıda güvenliği açısından bilgi birikiminin, altyapısının ve laboratuvarlarının ülkemiz için kullanılması ve KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı ilgili dairelerinin bu konularda kendilerini geliştirebilmeleri için işbirliğine gidilmesi yönünde karar üretildi.

Bu doğrultuda, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı laboratuvarlarının altyapısının geliştirilmesi konusunda hibe çalışması başlatılması ve laboratuvarların altyapısı yeterli seviyeye gelinceye kadar,  TC Tarım ve Orman Bakanlığı laboratuvarlarının ücretsiz olarak KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı daireler tarafından kullanılması kararı verildi.

Ayrıca, su yönetimi ve su master planı ile ilgili komitelerin kurulması konularında da karar üretildi.

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Son Güncelleme: 07.04.2021 20:02
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